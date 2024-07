Magaly le responde a Ana Paula por decirle ‘bruta’ y ser vocera de Guerrero: “Cuando le conviene te deja hablar”

Magaly Medina le responde a Ana Paula Consorte por decirle ‘bruta’ y ser vocera de Paolo Guerrero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La polémica conductora de televisión Magaly Medina no se quedó callada ante las recientes declaraciones de la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien utilizó sus redes sociales para defender a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, y arremeter contra ella, llamándola “bruta, póngale cero”.

Como se recuerda, Consorte escribió en Instagram: “Señora, así no, no te pases. Qué locura. Qué bruta, profesor, póngale cero”, se lee en el comentario que hizo la modelo. Todo esto, luego que la periodista criticó fuertemente a Paolo por su decisión de no jugar. La conductora presentó imágenes del incómodo momento entre el futbolista y su entrenador, Guillermo Salas, calificando al futbolista de “niñito malcriado y berrinchudo”.

Ante ello, Medina le respondió a Consorte sobre ser utilizada como vocera por Guerrero en medio de su enfrentamiento por no querer jugar para el club de Richard Acuña. Para la periodista, el pelotero la estaría utilizando por conveniencia, porque en otras oportunidades prefiere que su mamá lo defienda.

Magaly Medina ataca a Paolo Guerrero por defensa de Ana Paula Consorte. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué le dijo Magaly Medina a Ana Paula Consorte?

Magaly respondió a estos ataques señalando que Ana Paula Consorte también está siendo utilizada por su marido como vocera, ya que Paolo Guerrero no quiere salir a hablar después del papelón que ha hecho a la ‘hinchada‘.

“Más bien, tu marido también te está utilizando a ti como vocera, porque él no quiere salir a hablar después del papelón que ha hecho. Así que tampoco te vengas acá a decir que ‘mi marido’. Paolo, cuando le conviene, te deja hablar. Cuando no le conviene, recurre hasta su mamá para que no hables”, mencionó la comunicadora este 16 de julio en ‘Magaly TV La Firme’.

Por otro lado, Magaly Medina expresó su opinión sobre la pugna entre Ana Paula Consorte y la modelo Brunella Horna por defender a Paolo Guerrero. Medina destacó cómo ambas mujeres han asumido roles de voceras en este conflicto, reflejando la tensión en torno a la situación contractual del futbolista con la Universidad César Vallejo (UCV).

“Malcriada, la Ana Paula todavía, la Ana Paula no es diplomática para nada, no es diplomática ni con su marido, menos con su suegra, menos con la Brunella, pues que ni siquiera creo que no la pasa, nunca la ha masticado. Entonces, imagínate, malcriada, le dice ‘conversa, asesórate bien’, pero si ella está hablando, suponemos todos, porque el marido le tiene que contar. No creo que el marido no le esté diciendo, ‘di esto, ¿no?’. No creo que la vaya a mandar al llano así de frente, anda a la cámara sin saber bien las cosas”, concluyó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Brunella Horna le advirtió a Ana Paula Consorte que le iba a responder

La modelo y empresaria Brunella Horna no se quedó callada ante los comentarios de Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, y le advirtió que le responderá punto por punto a sus críticas.

“Mañana te respondo cada detalle que me has escrito, Ana Paula. No sé si tienes algo en contra mía, no sé. Te aconsejo que le digas a tu marido, esposo, conviviente, como le quieran decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que ustedes quieran. Chau, chau”, dijo de forma tajante Horna, dejando claro que no permitirá que las declaraciones de Consorte queden sin respuesta.

Las declaraciones de la exchica reality surgen en un contexto de tensión creciente entre las parejas de los futbolistas y las figuras públicas del entorno deportivo, abordando el tema sensible de la situación contractual de Paolo Guerrero, quien ha sido objeto de controversia por su decisión de no jugar para la Universidad César Vallejo (UCV).

Paolo Guerrero debe pagar si se quiere ir a Alianza Lima, según Brunella Horna. | Captura América TV/Liga 1