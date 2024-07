Magaly Medina recuerda episodio de maltrato que vivió junto a su primer esposo: “Me sacó a jalones de una fiesta”

Magaly Medina es una figura conocida como conductora de espectáculos, pero en su podcast muestra una nueva faceta, donde revela detalles íntimos de su vida con la finalidad de aconsejar y empoderar a las mujeres.

En su reciente episodio llamado ‘Mujeres: ¿Dónde queda la dignidad?’, la polémica periodista reveló un capítulo muy privado de su vida, específicamente de su primer matrimonio, en el cual vivió un capítulo de violencia doméstica.

Esta vez en su espacio digital tuvo como invitada a su hermana Mariela Medina y con ella comentaron acerca del fallido matrimonio de Pamela López y Christian Cueva, además de la tercera en discordia, Pamela Franco.

Pero en otro momento, Mariela le consultó a Magaly si alguna vez había sido una mujer maltratada y la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ sorprendió con su respuesta. La figura de ATV confesó que la primera vez que vivió un episodio de violencia fue en su primer matrimonio con Marco Mendoza, padre de su único hijo, Gian Marco Mendoza.

“Recuerdo que me fui al matrimonio de una amiga de mi barrio y él se fue a sacarme porque él no había autorizado a que vaya a una fiesta. Recuerdo que fue, se metió a la fiesta, me jaló de un brazo y me llevo hasta mi casa jalándome”, detalló, Medina.

Luego comentó que esa fue la primera y última vez y por lo sucedido le pidió el divorcio a su esposo porque no iba a permitir que la maltrate de esa forma como si ella fue de su propiedad. “Ahí se terminó el matrimonio, no había forma, yo no estaba dispuesta a sacrificar mi libertad... yo tenía 21 años”, recordó Medina.

Magaly Medina recuerda episodio de maltrato que vivió junto a su primer esposo: “Me sacó de una fiesta”. YouTube: Magaly Medina: El Podcast.

¿Cuántas veces se casó Magaly Medina?

En 1983, Magaly Medina contrajo matrimonio con Marco Mendoza, con quien tuvo a su único hijo, Gianmarco Mendoza Medina. Su relación con Mendoza marcó el inicio de una vida sentimental y familiar en Huacho.

En 1989, Medina se casó con César Lengua, exdirector del diario Ojo y hasta 2009 director de la revista Magaly TeVe. Su matrimonio con Lengua se disolvió años después, pero ambos continuaron sus carreras en los medios de comunicación, cada uno por su cuenta.

Posteriormente, Magaly mantuvo una relación de siete años con su exproductor Ney Guerrero, la cual terminó en buenos términos, y actualmente es uno de sus mejores amigos.

Magaly Medina y Ney Guerrero fueron detenidos en octubre del 2008. Foto: El Comercio.

El amor volvió a tocar la puerta de Magaly en diciembre de 2016, cuando contrajo nupcias con el notario Alfredo Zambrano, a quien llamó el “amor de su vida”. Este matrimonio representa un nuevo capítulo en la vida personal de la presentadora, quien ha encontrado estabilidad emocional al lado de Zambrano.

La relación entre Medina y Zambrano ha sido objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación desde sus inicios. La pareja se conoció en un evento social y, rápidamente, comenzaron una relación que llamó la atención del público debido a la fama de la periodista.

Su matrimonio no ha sido ajeno a los problemas. En 2021, la pareja anunció públicamente su separación, lo que generó una ola de especulaciones y comentarios en los medios y redes sociales. Durante este periodo de separación, ambos se mantuvieron bajo el escrutinio público, con rumores sobre las razones detrás de su decisión.

Pese a los desafíos y las dificultades que enfrentaron, después de unos meses separados, Magaly Medina y Alfredo Zambrano decidieron reconciliarse y retomaron su relación, siendo uno de los más firme y sólidos de la farándula peruana.

Magaly Medina aclara rumores de separación de Alfredo Zambrano. (Cosas)