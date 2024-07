José Domingo Pérez y Rafael Vela sin sanción: ANC declara infundada queja presentada por José Luis Sardón

ANC archivó definitivamente el caso contra José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió archivar de manera definitiva el caso contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. La resolución a la que accedió Infobae Perú sostiene que no se hallaron indicios de faltas disciplinarias por parte de los mencionados fiscales, quienes habían sido acusados por José Luis Sardón, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC).

“Se resuelve declarar infundada la queja funcional interpuesta contra el abogado José Domingo Pérez Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial (Primer Despacho), y contra el abogado Rafael Ernesto Vela Barba, en su actuación como fiscal superior coordinador del Equipo Especial en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por presunta inconducta funcional”, se lee en el documento.

Resolución que declara el archivo de la medida contra José Domingo Pérez y Rafael Vela. | ANC

Como se recuerda, el actual representante del Perú en la OEA presentó en enero de 2020 una queja funcional acusando a Vela Barba y Pérez de tenderle una “emboscada” durante una citación relacionada con el caso Odebrecht. Sardón alegó que los fiscales intentaron presentarlo ante los medios de comunicación como un “mecenas del fujimorismo”, basándose en su vínculo con la asociación Reflexión Democrática.

“Ellos me tendieron una emboscada con el IDL. Domingo Pérez me convocó a dar un testimonio por el caso de Odebrecht y yo, sin sospechar de qué se trataba, le di una cita en el Tribunal Constitucional. Entonces, él fue y me preguntó un montón sobre Reflexión Democrática y quería presentarme a mí como un mecenas del fujimorismo. Era una estupidez, porque en Reflexión Democrática nunca fui director ejecutivo ni gerente, fui un miembro de un directorio, que era un órgano colegiado”, denunció José Luis Sardón en entrevista con Expreso.

José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Andina

Aunque la denuncia era contra el accionar de Domingo Pérez, el extribuno incluyó a Vela al considerar que el primero en mención es un fiscal de menor jerarquía. “Lamentablemente, el fiscal coordinador Rafael Vela Barba ha participado en este modus opernadi”, indicó y agregó que “el Ministerio Público, según la propia Constitución, es una institución jerárquica, por lo que los fiscales de los distintos niveles no gozan de la autonomía que tienen los jueces”.

“[...] Entonces, el fiscal Pérez, tenía y tiene una relación de dependencia respecto del fiscal Vela Barba, lo grave del doctor Vela Barba, aunque no habría participado en la sincronización con IDL ha dejado que esto ocurra y no solo ello, yo quiero precisar que los hechos que son materia de mi queja no sólo es la sincronización con IDL, existe otro hecho que es más grave. Estos segundos hechos a los que me refiero son los siguientes, inmediatamente después de concluida la actuación de mi testimonio, el fiscal Pérez, bajó las gradas de la sala Tribunal Constitucional y dio declaraciones a la prensa distorsionando lo que ya le había dicho, por ejemplo, yo le expliqué que reflexión democrática había apoyado a 24 candidatos al congreso en las elecciones del año 2011. Sin embargo, el fiscal Pérez, solo hizo referencia a los 8 candidatos del fujimorismo, esto fue grave por lo que le dio un carácter de partidista a Reflexión Democrática (...) Lo que hizo el fiscal Pérez es instrumentalizar la función fiscal con fines políticos. Vela Barba ha participado en ello con apenas menos apasionamiento”, consideró.

Sobre ello, la ANC precisó que, si bien la Ley de la Carrera Fiscal, Ley N° 30483, señala que la autonomía del Ministerio Público precia como uno de los deberes de los fiscales el de respetar y cumplir los reglamentos y directivas; dicha norma especifica que ello, “siempre y cuando sean de carácter general (artículo 22), pues también prescribe que uno de los derechos es la independencia en su desempeño funcional”.

“En consecuencia, no se advierte que el fiscal superior investigado Vela Barba haya incurrido en negligencia y resulta infundada la queja contra José Domingo Pérez”, sentencia la Autoridad Nacional de Control.