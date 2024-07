Pamela Franco envía mensaje a Pamela López, esposa de Christian Cueva en concierto: “Supéralo y pasa la página”

Pamela Franco envía indirecta a Pamela López, esposa de Christian Cueva. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

Pamela Franco sigue en el ojo de la tormenta por ser vinculada sentimentalmente a Christian Cueva, futbolista peruana que anunció hace pocos días estar separado de su esposa Pamela López.

En una reciente presentación, la cantante de cumbia vivió un momento incómodo porque el púbico no le dejaba de mencionar el nombre del seleccionado peruano sin permitirle seguir cantando. Al respecto, la chimbotana se dirigió a ellos y dejo claro que no sabía nada de él y quería solamente continuar con su show.

Pero en otro momento, dedicó unas palabras a todas esas personas que han sufrido una deslealtad y una infidelidad por parte de sus parejas. Muchos usuarios han relacionado que estás frases estarían dirigidas a Pamela López.

“Si te han traicionado, si te han puesto esos cachitos, esos adornitos por ahí, no te van a adornar para siempre. Tampoco que te dejen traumada o traumado, supéralo, pasa la página, el tiempo ayuda. Mírame a mí, ya pasé la página”, expresó.

A su salida de su concierto, Pamela Franco fue abordada por los medios de comunicación, quienes le consultaron acerca de su vínculo con el popular ‘Aladino’ y una vez más negó que el deportista haya ido a su fiesta de cumpleaños en Pachacamac o a su casa en San Borja.

“¿Lo viste conmigo?”, respondió de forma desafiante a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Agregó de forma irónica que tiene miles de pretendientes que se encuentran detrás de su atención. “Yo tengo mi novio, ¿cómo voy a asegurar a otro?... mi novio me ha auspiciado todo..., muy pronto lo van a saber”, expresó ante la sorpresa de los hombres de prensa.

Por otro lado, Pamela Franco se pronunció acerca de los rumores de una presunta aventura entre Pamela López, esposa de Christian Cueva y Joel Pinto, un conocido arquero de la Liga 1.

“¿Qué piensas que la expareja de Joel Pinto asegura que Pamela López se metió en su relación?”, preguntó insistentemente el reportero de WIllax TV. Sin embargo, la intérprete fue contundente y directa en su respuesta: “No es mi vida”, dejando en claro que en lío de terceras personas no comentara.

Pamela Franco reacciona a las declaraciones de Joel Pinto sobre Pamela López. | Composición/Infobae

Amiga de Pamela Franco dedica consejo a esposa de Christian Cueva

Otra persona que le quiso dar consejos a Pamela López fue Vanessa Pumarica. Ella es conocida por ser la amiga íntima de Pamela Franco y salió a declarar al magacín de ‘América Hoy’. Sus comentarios han generado gran controversia, ya que se animó a dirigirse a Pamela López, la todavía esposa de Christian Cueva.

Como se recuerda, el futbolista anunció mediante un comunicado en sus redes sociales que estaba separado hace meses de la madre de sus hijos y esto luego que Pamela Franco hizo una gran celebración en un fundo en Pachacámac para festejar su cumpleaños número 36.

Vanessa Pumarica se animó a darle un consejo a Pamela López, donde prácticamente le dijo que deje ser feliz a Cueva y reconozca que su matrimonio ya no da para más. “Uno como mujer debería darse cuenta, que no es pues. No podemos obligar e insistir en algo que no puede funcionar”, aseveró.

Además, dijo que ambos pusieron de su parte cuando intentaron reconciliarse, pero no funcionó y le pidió que respete la decisión que Christian Cueva detalla en su mensaje.

“Supongo que él, al pedir perdón, querer cambiar ha puesto de su parte, pero si él dice en el comunicado, entonces yo supongo que no funcionó. Todo es doloroso en esta vida, pero en algún momento hay que tomar las decisiones y él ya las tomó. No creo que sea por una tercera persona”, detalló.

Vanessa Pumarica a Pamela López: “Tu matrimonio no funcionó y Christian Cueva ya tomó una decisión”. América Hoy.