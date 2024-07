Denuncian que Vladimir Cerrón amenazó al sistema nacional de inteligencia para evitar su captura: “Chocan con quien tiene el poder en el país”

(Panorama)

Desde el pasado 5 de octubre, Vladimir Cerrón se encuentra prófugo. Esa fecha, fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva en el marco de los delitos perpetrados por el caso ‘Aeródromo Wanka’, cuando era gobernador regional de Junín.

Pese a los muchos intentos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter), el líder de Perú Libre sigue no habido. Un reciente reportaje de Panorama, dominical de Panamericana Televisión, dejó en descubierto que Cerrón Rojas está al tanto de estas intentonas y que, incluso, amenaza a sus perseguidores.

La Policía Nacional viene realizando operativos para dar con el paradero de Vladimir Cerrón, sin resultados positivos. - Crédito: Composición Infobae Perú

Mensajes y amenazas

De acuerdo al mencionado noticiero, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) fueron conminados y amenazados por el propio Vladimir Cerrón en busca de que lo dejen en paz.

“Tengan cuidado están chocando con quien tiene el poder en el país”, fue uno de los tantos mensajes que habría recibido uno de los jefes de esta división de parte del exgobernador regional de Junín.

“El mensaje decía como que tengamos cuidado. (…) El tema era así como que ‘hermano, no me busques’. Un mensaje amenazando que eso me iba a costar el puesto”, continua el relato de la autoridad.

Según Panorama, el receptor de estos mensajes sería Roger Arista Perea, director de la DINI cuando se realizó un operativo en un exclusivo condominio de Asia, en donde habría estado escondido el sentenciado por colusión, el pasado 16 de enero. Precisamente, los replicados mensajes le habrían llegado cinco días antes de este golpe, en el cual no hallaron a su objetivo.

“Los mensajes fueron antes del operativo en Asia. La conclusión que sacamos, era que estábamos por buen camino. Pero sí, el mensaje iba en ese sentido”, relató la misma persona.

Roger Arista Perea denunció injerencia política en su trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo

La revelación de que Vladimir Cerrón había logrado infiltrarse en el sistema nacional de inteligencia se hizo evidente cuando se descubrió que envió mensajes simultáneos a altos funcionarios en momentos críticos durante las operaciones para su captura.

Un testimonio especialmente revelador proviene de un funcionario de alto rango del sistema nacional de inteligencia, quien, bajo condición de anonimato, comentó: “En unos dos o tres años, muchas personas podrían terminar en prisión por haber brindado protección a Vladimir Cerrón”.

Esto confirmaría que el líder de Perú Libre, partido con el que llegaron a la presidencia Pedro Castillo y, posteriormente, Dina Boluarte, estaba al tanto de las acciones que estaban tomando las autoridades para dar con su paradero y captura.

Vladimir Cerrón está no habido. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Hombre clave

De acuerdo con el informe de Panorama, Pedro Carnero Tapullima, conocido por su alias “Murdock”, es identificado como una figura clave en una red de infiltración. A pesar de estar involucrado en una organización criminal que filtraba información bajo las órdenes de “Conejo” (Martín González), fue designado al equipo encargado de la captura de Vladimir Cerrón. Carnero Tapullima, sin embargo, negó en Panorama haber cometido alguna irregularidad.

Entre los más buscados

Cabe destacar que, en octubre del 2023, se incluyó al fundador de Perú Libre en el Programa de Recompensas. De esta forma, se ofrece 100.000 soles al ciudadano que brinde información idónea que facilite su captura.

“La Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (Cercri) del Mininter acordó incluir en el Programa de Recompensas al exgobernador regional de Junín (2011-2014) por contar con una orden de captura en calidad de autor del delito de colusión en agravio del Estado”, se lee en comunicado que se emitió en aquella oportunidad.

“Cerrón Rojas cuenta con una orden de captura emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín y con una sentencia condenatoria de tres y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva”, continúa el texto.