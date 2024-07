Miss Supranational 2024: Cómo votar por Nathaly Terrones, la peruana que compite en el certamen

Vota por Nathaly Terrones en Miss Supranational 2024 para que se lleve la corona. | Composición/Infobae

Miss Supranational 2024 está muy cerca y Nathaly Terrones, representante de Perú, se posiciona como una de las favoritas para ganar este prestigioso concurso internacional de belleza. Este evento se realizará el sábado 6 de julio en Polonia, un país conocido por ser escenario de coronaciones memorables.

La joven de 28 años no solo es modelo, sino también médica y bombera, y ha destacado en numerosos certámenes de belleza. Su actuación en la apertura del 22 de junio fue sobresaliente, captando la atención entre las 72 participantes.

Para que Nathaly Terrones pueda traer la corona a Perú, necesita acumular una gran cantidad de votos. Aquí te explicamos cómo puedes ayudarla.

Nathaly Terrones desfila en el Top Model, como previos al Miss Supranational 2024. (Video: Instagram)

¿Cómo votar por Nathaly Terrones?

Para apoyar a Nathaly y aumentar sus posibilidades de ganar, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación oficial de Miss Supranational: Disponible en las tiendas de aplicaciones tanto para iOS como para Android. Regístrate en la aplicación: Una vez que hayas descargado la aplicación, crea una cuenta o inicia sesión si ya tienes una. Busca la foto de Nathaly Terrones: Dentro de la aplicación, encuentra la foto de Nathaly Terrones, identificada bajo el nombre de Perú. Vota por Nathaly: Haz clic en su perfil y emite tu voto. El primer voto es gratuito, aunque los votos adicionales pueden tener un costo.

Nathaly Terrones es favorita a llevarse la corona. | Instagram

Cada voto es crucial para que la joven modelo pueda hacer historia y traer el título de Miss Supranational a Perú por primera vez. No dejes pasar la oportunidad de apoyar a nuestra representante en esta competencia tan importante.

¿Cómo ver el Miss Supranational 2024?

El certamen se celebrará en la encantadora ciudad de Nowy Sącz, en la región de Pequeña Polonia. El Anfiteatro Strzelecki Park será nuevamente el lugar del evento, manteniendo una tradición de años anteriores.

La gala final contará con la presentación de Nico Paganio, quien será el anfitrión principal tanto del Miss Supranational como el Mister Supranational 2024. Kasia Koleczek también participará en la final, asegurando una noche llena de emoción y entretenimiento.

Nathaly Terrones en Miss Supranational 2024: “A seguir, que el show debe continuar”, luego de sufrir percance en desfile en traje de baño.

Para no perderte ningún detalle, podrás verlo EN VIVO a través del canal oficial de YouTube del certamen. También estará disponible en la página oficial de Facebook del concurso.

Esta accesibilidad permite que seguidores de todo el mundo, incluidos los peruanos, puedan apoyar a Nathaly Terrones en su camino hacia la corona.

Nathaly Terrones sufrió percance en desfile

Nathaly Terrones sigue destacándose en el certamen Miss Supranational 2024, después de haber impresionado a la audiencia durante las evaluaciones preliminares del pasado 1 de julio en Nowy Sącz, Polonia. La candidata peruana se distinguió por su manejo profesional ante un percance en su desfile de traje de baño.

Nathaly Terrones en Miss Supranational. | Difusión/Miss Supranational

En este evento clave, la joven continuó su pasarela a pesar de que uno de sus tacones se rompió en vivo, lo cual no fue percibido por la audiencia gracias a su destreza y profesionalismo. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del incidente y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Algo que nadie se dio cuenta: se rompió mi taco en la primera vuelta de salida de bikini. Evidenciarlo nunca fue una opción. A seguir que el show debe continuar y estoy lista, preparada para cualquier adversidad”, puso en sus historias.

Además, Terrones participó previamente en el desfile Supra Top Modelo Of The Year, realizado el 29 de junio, luciendo un vestido rojo de Mechita Collection. Dicho diseño, aunque recibió críticas mixtas por parte del público y expertos, no opacó su desempeño en la pasarela.

El certamen concluirá con la gala final el 6 de julio, donde se espera que sean revelados más detalles sobre el traje típico de Terrones así como el diseño que inspiró su creación.