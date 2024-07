Harvey Colchado: nuevo audio de Juan José Santiváñez revela interés en casos contra exagente de la Diviac

Nuevo Audio De Juan José Santivañez Revela Interés Por Casos Contra Harvey Colchado.

El ministro del Interior, Juan José Santivañez se encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta. Esta vez, por acciones suyas sobre las que pesan sospechas de haber filtrado presuntos documentos relacionados con las investigaciones en contra del Harvey Colchado, a un medio de comunicación. Ello, haciendo uso de la cercanía y el trato que mantenía con el exabogado del coronel, Estéfano Miranda.

El hecho surge luego de que el dominical Cuarto Poder reveló un 26 de mayo el inicio de una investigación más en contra de Harvey Colchado y otros integrantes de la Diviac, en esta oportunidad, por la incursión de estos efectivos a la casa de la presidenta Dina Boluarte; a la cual acudieron en cumplimiento de una orden judicial. Para ese entonces, Santivañez ya había jurado como titular del Ministerio del Interior, en una ceremonia que se llevó a cabo el 16 de mayo.

El audio de Juan José Santivañez y su interés por el caso de Harvey Colchado

A raíz de ello, surge un audio más en el que se muestran las claras intenciones de Santivañez por hacerse de la investigación iniciada en contra de Harvey Colchado, hecho que, según especialistas, y él mismo, correspondería a un ilícito penal, por estar en condición de ministro al momento en el que realizó estas acciones.

Suspendido jefe de la Diviac respondió a carta notarial enviada por titular del Interior.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Hermano, disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura de proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder ahora? Lo que pasa es que un amigo justo me lo estaba pidiendo, que es periodista y siempre me apoya, me ha dicho: ‘Pucha, Cuarto Poder lo tiene, a ver si nos puede apoyar’”; se escucha en el nuevo audio al que el dominical Cuarto Poder pudo acceder.

Según lo detallado por el abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, apenas terminó el programa en el que se detallaba el inicio de una investigación en contra de Harvey Colchado, por el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte; Juan José Santivañez envió un nuevo audio, esta vez al abogado Estefano Miranda; quien era abogado de Harvey Colchado en ese entonces; y se había convertido en el amigo íntimo del ministro.

Ministro del Interior habría incurrido en un delito al pedir documentos contra Harvey Colchado

Este hecho ha sido considerado como ilícito por el abogado Miguel Pérez Arroyo, ahora defensor de Harvey Colchado, quien ha advertido que “el hecho de interesarse indebidamente, porque ese finalmente es un interés indebido en un tema en concreto, ya genera responsabilidad, tanto administrativa como incluso penal”.

Nuevo audio revela interés del Ministro del Interior en procesos contra Harvey Colchado, pese a que con ello incurre en ilícitos penales. Composición Infobae.

Esta situación irregular ha sido incluso advertida por el mismo Santivañez ante los medios, pues en su momento afirmó: “No puedo intervenir porque me lo prohibe la ley, incluso no solamente la ley disciplinaria, sino incluso el código procesal penal, artículo cuarto. Ninguna autoridad, ni siquiera fiscal, puede avocarse a ningún procedimiento de la PNP. Incurriría yo en un delito”, señaló cuando se le consultó sobre si podía hacer algo respecto a la investigación a la que estaba siendo sometida la Diviac.

Aun así su talante cambió cuando se le consultó sobre la comunicación con Miranda aquel 26 de mayo, pues empezó a titubear y aseveró no conocer el hecho. “No, no, no. No me consta. No sé, no me acuerdo, no sabría decirle”, balbuceó

Pérez Arroyo detalló para dicho medio que Santivañez sí logró conseguir el documento y se lo entregó a un periodista del programa de la periodista Milagros Leiva. Exactamente un día después, el 27 de mayo, aún en condición de Ministro del Interior, Santivañez fue como invitado al programa de Leiva en el que aseveró no tener acceso a la imputación contra Colchado, pero sí opinó sobre la situación del coronel.

Juan José Santivañez y su vínculo con ‘culebra’, el agente de la Diviac que recibió el audio contra Marco Sifuentes

Ministro del Interior, Juan José Santivañez, es acusado de intentar silenciar críticas del periodista Marco Sifuentes. Audio revela presuntas presiones que tenían esa intención. Composición Infobae.

“Bajo lo que tú me estás leyendo porque, como te reitero, yo no tengo acceso a la resolución, entiendo que la imputación que se está haciendo sin contar con la documentación pertinente. Habría que leer la resolución, pero es un documento a la cual yo no debo tener acceso porque es un proceso absolutamente reservado”, se le escucha decir en el programa de Leiva.

Al mismo tiempo, el informe reveló que la cercanía del Ministro del Interior, Juan José Santivañez con varios de los agentes de la Diviac, entre ellos, uno en específico, Junior Izquierdo Yarlequé; quien es conocido por sus colegas como ‘culebra’ y el personaje a quien el titular del Mininter envió el audio revelado por el medio La Encerrona, en el que solicitaba “callar” al periodista Marco Sifuentes.

El mismo Santivañez ha aclarado sus relaciones y encuentros con este agente de la Diviac, pero niega haber señalado a “culebra” que iba a apoyar a los integrantes del Equipo Especial de Policías bajo investigación; pese a que se reveló la cercanía con el efectivo policial.

“En la Diviac debo tener por lo menos 40 o 50 amigos, uno de ellos es Izquierdo, y hay muchísimos más. Yo no necesito generar vínculos para acercarme a alguien. No tengo conocimiento (sobre si investigan a Nicanor Boluarte) porque jamás les pregunto sobre los casos que están a su cargo”, se le escucha insistir en el informe.