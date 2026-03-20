Perú

Puno tendrá una nueva universidad nacional: dictamen fue aprobado en el Congreso

El dictamen establece que la casa de estudios estará conformada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y postgrado

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Nueva universidad pública en Puno:
Nueva universidad pública en Puno: Congreso da luz verde a la Unalbe|Andina

El Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen para la creación de la Universidad Nacional de América Ludovico Bertonio (Unalbe), que tendrá sede en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, en el departamento de Puno. La iniciativa contempla el establecimiento de una casa de estudio pública con personería jurídica y autonomía presupuestal, según la información difundida por Infobae y fuentes legislativas.

La propuesta fue respaldada por el Pleno mediante la aprobación de los proyectos de ley 9471, 9715, 9949, 10983 y 11371. El dictamen establece que la casa de estudios estará conformada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y postgrado, ajustadas a lo dispuesto en la Ley Universitaria 30220.

De promulgarse, el Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado para transferir recursos presupuestales desde el Ministerio de Educación para su implementación.

Puno avanza hacia la creación
Puno avanza hacia la creación de una nueva universidad nacional| Andina

De acuerdo con el dictamen, la Unalbe ofrecerá las facultades de Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Ciencias Económicas de Turismo y Hotelería. Estas áreas académicas abarcan disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo regional y nacional.

La propuesta recibió respaldo de congresistas como Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Magisterial), Guido Bellido Ugarte (Perú Democrático) y Jorge Flores Ancahi (Acción Popular), quienes destacaron que la nueva universidad permitirá que los jóvenes de la región accedan a la educación superior sin necesidad de migrar a otras ciudades.

Universidades deben integrar la IA
Universidades deben integrar la IA en la formación académica, advierten especialistas. (Foto: Agencias de prensa)

¿En qué etapa se encuentra la aprobación de la Unalbe?

La iniciativa para crear la Universidad Nacional de América Ludovico Bertonio superó la primera votación en el Congreso, con 75 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. El proceso legislativo exige una segunda votación, la cual podrá realizarse después de transcurridos siete días calendario.

Solo tras superar esa instancia el proyecto quedará expedito para su promulgación. Luego de que el Congreso aprueba una ley en dos votaciones, el texto pasa al Presidente de la República para su promulgación. El Presidente tiene un plazo de quince días útiles para promulgar la ley.

Si el Presidente no la observa ni la promulga dentro de ese plazo, el presidente del Congreso procede a promulgarla. Tras la promulgación, la ley se publica en el Diario Oficial El Peruano y entra en vigencia conforme a lo dispuesto en su texto o, en su defecto, al día siguiente de su publicación.

Universidades que podrían crearse

  • Universidad Nacional Amazónica de Sandia (UNAS)
  • Universidad Nacional Autónoma Bicentenario del Perú Parinacochas Coracora (UNABIP)
  • Universidad Nacional Autónoma de Camaná
  • Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo
  • Universidad Nacional Autónoma de Olmos
  • Universidad Nacional Autónoma de Padre Abad de Ucayali
  • Universidad Nacional Chiriguana de Huancané
  • Universidad Nacional de Ayaviri (UNAY)
  • Universidad Nacional de Chincheros
  • Universidad Nacional de Chumbivilcas
  • Universidad Nacional de Jauja
  • Universidad Nacional de Nasca (UNASCA)
  • Universidad Nacional Intercultural de Pangoa (UNIP)
  • Universidad Nacional Juan Vélez de Córdova de Moquegua
  • Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro (UNAPEV)
  • Universidad Nacional Tecnológica de Utcubamba
  • Universidad Nacional Tecnológica del Alto Mayo
  • Universidad Nacional Tecnológica Nuevo Occoro
  • Universidad Nacional Tecnológica La Esperanza
  • Universidad Nacional Científica y Tecnológica del Ejército Peruano (UNCITEP)

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