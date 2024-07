Magaly Medina abre su corazón sobre críticas en su contra: “Me afectó que dijeran que mi familia no me quería”

La conductora de televisión presentará un nuevo capítulo de su podcast y esta vez se referirá a las críticas que tuvo por ser una figura pública | Magaly Medina el Podcast

Magaly Medina siempre ha mostrado un carácter fuerte en televisión nacional, su particular forma de ser expuesta en su programa ‘Magaly TV La Firme’ la ha catalogado como una mujer fría frente a los demás, incluso ha evitado mostrar su lado más sentimental respecto a más de un tema.

Sin embargo, hace poco empezó su proyecto con un podcast propio en el que dejará de lado la farándula y ahondará en temas personales o cotidianos con personas que no tengan nada que ver con Chollywood. Esta vez, volvió a sentarse frente a su hermana Mariela Medina, quien sorprendió haciéndola contar detalles personales.

En el adelanto de este video, que se verá completo el próximo jueves, se oye a Magaly Medina confesar que tuvo un momento complicado en su vida cuando la gente la criticaba, pero mencionaba a su familia. En sus declaraciones, la figura de ATV confesó que le afectó que sus haters afirmaran que su familia no la quería, pese a que ella tenía claro el amor de los suyos.

Magaly Medina abrió su corazón y habló de las críticas en su contra.

“En algún momento tal vez me afectó que pensaran que ni mi familia me quería, cosa que no es así porque todo el mundo sabe. Creo que es visible que tengo una familia muy unida, ¿no?”, menciona en este adelanto, dejando en claro que cuando hablan de quienes son su sangre, suele quebrarse, como cuando pasó con la muerte de su padre. Todos los detalles se verán la noche del jueves 4 de julio en el podcast completo de Magaly Medina.

En otro momento de este adelanto, Magaly Medina habla de sus lujosas carteras y que se ‘compra lo que le da la gana’, pues en más de una ocasión ha ostentado su gusto por este accesorio. Incluso, cuenta que su esposo conversó con su expareja Ney Guerrero, para conocer este gusto.

Sin embargo, en otro momento, menciona que su esposo es una persona exitosa, a lo que su hermana interrumpe a mencionar: “tú no lo mantienes a Alfredo”, a lo que la popular ‘Urraca’ solo atinó a reír.

Magaly Medina rompe su silencio sobre su vínculo con Jimena, la única hija de Alfredo Zambrano. (Composición: Infobae)

Magaly Medina se pronuncia por juicio perdido con Jefferson Farfán

El lunes 1 de julio se dio a conocer que Magaly Medina fue encontrada culpable por el Poder Judicial del delito de violación de la intimidad contra el exintegrante de Alianza Lima, Jefferson Farfán. La sentencia impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión, conmutada a servicios comunitarios, y una reparación civil de 500 mil soles, una cifra impresionante.

Al respecto, Medina conversó con Infobae Perú y reveló que no ha pedido completamente, sino que apeló de inmediato. “No he perdido todavía, esto se apeló en el momento”, mencionó en un inicio.

Tras ello, calificó de locura el monto que le han interpuesto como reparación civil. Incluso, lo comparó con un homicidio, asegurando que ni en casos como esos ponen una cifra tan grande. “Han dictado horas comunitarias de trabajo y 500 mil soles de reparación civil. Es una locura, ni en casos de homicidios, ni en casos de negligencia médica se da una multa tan alta”, agregó en conversación con este medio.

Magaly Medina cuestiona sentencia tras perder con Jefferson Farfán.

Finalmente, resaltó que considera esta decisión como una violación a los derechos de los periodistas. Aclaro que las imágenes que mostró evidenciaban lo que cualquiera podía ver desde la calle.

“Mi abogado y yo consideramos que esto es una violación a los derechos como periodista, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Él [por Jefferson] considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yahaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas”, agregó.