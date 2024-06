Samahara Lobatón da a conocer su fecha de parto y explica por qué será por cesárea

Samahara Lobatón dio detalles sobre el nacimiento de su bebé. (Foto: Captura de IG)

Samahara Lobatón, hija de la conocida empresaria Melissa Klug, está contando los meses para dar la bienvenida a su segundo bebé, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. La joven influencer ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada detalle de su embarazo a través de sus redes sociales, donde recientemente respondió a algunas de las preguntas más frecuentes de sus fanáticos.

Una de las consultas más destacadas fue sobre la fecha de nacimiento de su bebé. Samahara confirmó que su cesárea está programada para octubre, coincidiendo con el cumpleaños de su primera hija, Xianna, quien nació el 15 de octubre. “Mi cesárea está programada para octubre y Xianna es del 15 de octubre”, señaló.

Aunque Samahara y Bryan Torres ya no mantienen una relación amorosa desde hace algunos meses, los excompañeros han sido vistos recientemente juntos, comprando ropa y otros artículos para su futura hija. Este gesto demuestra su compromiso compartido en la preparación para la llegada del nuevo miembro de la familia.

Samahara Lobatón también abordó su decisión de optar por una cesárea, aclarando que no se debe a ninguna complicación médica, sino a una elección personal. “Es una decisión personal y de cada mamá. No es tema médico, sino de decisión propia”, explicó. A pesar de tener la opción de un parto natural, la influencer prefiere una cesárea por razones de comodidad y previsibilidad.

La joven madre enfatizó que su elección fue tomada considerando su bienestar y tranquilidad durante el proceso de nacimiento. “Podría dar parto natural, ya que Xianna tiene casi 4 años, pero la verdad no quiero y voy por una cesárea hermosa y sin dolores”, afirmó Samahara, subrayando su deseo de una experiencia de parto menos dolorosa y más controlada.

Bryan Torres descartó reconciliación con Samahara Lobatón

El cantante Bryan Torres ha aclarado definitivamente los rumores sobre una posible reconciliación con Samahara Lobatón, madre de su futura hija. En una entrevista con el programa de Willax Televisión, ‘Amor y Fuego’, el músico fue enfático al afirmar que no retomará su relación sentimental ni buscará una amistad cercana con su expareja, a pesar de la llegada inminente de su bebé.

“No, eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no ya no, estoy bien así. Conversamos, pero temas puntuales, no (retomar la relación) eso no va a pasar”, declaró categóricamente Bryan Torres, dejando claro que su vínculo con Samahara está estrictamente limitado a cuestiones relacionadas con su hija.

El cantante explicó que aunque mantienen comunicación, esta se limita únicamente a aspectos esenciales sobre el bienestar de su bebé. “Normal, como dije, pendiente nada más de algunas cosas del bebé y nada más... no somos amigos, somos solamente padres de mi hija porque ya saben que va a ser mujer”, detalló el cantante, enfatizando la distinción entre su rol como padre y cualquier tipo de relación personal con Samahara Lobatón.

La falta de una relación de amistad entre los dos padres fue un punto que Bryan Torres quiso dejar muy claro. “Lo que pasa es que amistades, o sea, por ejemplo, mis amigos, que les cuento mi día a día, mis cosas, yo con ella no converso esas cosas, simplemente temas puntuales”, concluyó.

Bryan Torres explicó su ausencia en el parto de su segunda hija. | Composición/Infobae