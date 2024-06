Accidente en Av. Abancay: Familiares de víctima piden ayuda por cobro de S/ 30 mil en clínica y denuncian irregularidades en detención de chofer

Choque múltiple en la avenida Abancay en el Centro de Lima deja seis heridos | Canal N

Juan Diego Conejo estaba listo para realizar sus trámites y así obtener su tesis de Ingeniería Mecatrónica, en la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), cuando la tragedia lo llamó sin advertir. Este joven de 32 años fue una de las seis víctimas del fatal accidente ocurrido este viernes 21 de junio en la avenida Abancay.

Su situación aun es crítica. Su familia clama por ayuda, al verse desamparados por la justicia y por las autoridades que poco han hecho, según cuentan ellos mismos, para castigar al responsable de este múltiple choque. Por si fuera poco, esta desgracia los atacó en un monento donde su sitiuación económica se ve desbordada, luego que la Clínica Internacional, donde se encuentra intrnado, les haya solicitado un fondo de seguridad de nada menos que S/ 30 mil.

Infobae Perú pudo contactarse con Edgar Conejo, primo de Juan Diego, quien solicitó al nosocomio el traslado inmediato de su familiar al Hospital Mogrovejo, del Ministerio de Salud (Minsa), debido a que, conforme pasan los días, el costo del internamiento en la clínica podría elevarse.

“Lo que nosotros estamos pidiendo como familia, porque ya hemos desembolsado los S/ 30 mil, es que pueda hacerse el traslado a mi primo al Hospital Mogrovejo, que es especialista en temas craneales, porque aquí nos va a seguir cobrando dinero”, informó Edgar, quien nos atendió desde la Clínica Internacional, donde se encuentra expectante a tener noticias de su primo.

Chofer pasó examen toxicológico 7 horas después

El accidente ocurrió este viernes en el Centro de Lima. (Foto: Captura / David Solar Silva Infobae)

Juan Diego ingresó la tarde de este viernes a la mencionada institución en la sede del Centro de Lima. Horas antes, su familia llegó hasta la comisaría de Cotabambas, en el pasaje Buenaventura, muy cerca al Palacio de Justicia, para denunciar al chofer del vehículo que lo embistió por varios metros.

Para sorpresa suya, el propietario del taxi no es el mismo sujeto que provocó este accidente, pero afortunadamente fue detenido y actualmente se encuentra en esta dependencia policial a la espera de que el Ministerio Público haga su trabajo. Sin embargo, Edgar Conejo denunció una serie de irregularidades que no deberían pasar desapercibidas.

“El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra el conductor del vehículo. Cuando se han acercado mis familiares a la comisaría, le han dicho que la denuncia ya fue procesada, no hay mucho que hacer acá, se ha derivado a la fiscalía para poder hacer la investigación, pero no nos han dado más alcance”, lamentó el joven.

Asimismo, aseguró que los agentes de esta sede policial no realizaron el examen de alcoholemia al investigado hasta después de siete horas de la tragedia. “Otra irregularidad que me cuentan mis familiares es que el chofer pasó recién el examen de alcoholemia 7 horas después del accidente. Eso es muy sospechoso, [esperemos] que no ocurra algo, que quieran borrar o que el propietario del vehículo desaparezca. La persona tuvo que pasar por dosage etílico en ese instante, no siete horas después”, denunció a nuestro medio.

Dos vehículos y una moto protagonizaron un fuerte choque en la avenida Abancay | Foto captura: Canal N

Juan Diego se encuentra estable

Sin embargo, la familia encontró una luz de esperanza en medio de este oscuro vía crucis. Los médicos que tendieron a su primo le aseguraron que la operación craneal a la que fue sometido de emergencia fue todo un éxito y actualmente Juan Diego se encuentra estable. “Nos han dicho que ya terminó la operación, se encuentra estable, pero debemos esperar entre 48 a 72 horas para tener más noticias de él. Ha tenido un traumatismo intracraneal”, agregó.

A pesar de esta gran noticia, los familiares de la víctima se encuentran deseperados al temer que el costo de mantener internado a su primo en esta clínica pueda aumentar conforme pasan los días; además, señalaron que aun es incierto el futuro de Juan Diego, quien tiene un bebé de 8 meses y debe permanecer por un largo tiempo en recuperación.

“La clínica para que pueda iniciar la operación, pide un fondo de 30 mil soles. Ese importe que vaya a aumentar es una incgónita. Sabemos que el costo en las clínicas suelen ser muy elevadas y la magnitud de la operación va a disminuir el importe que hemos depositado. No sabemos cómo pueda quedar al final mi primo”, lamentó.

Números de ayuda

Las personas que deseen ayudar al joven universitario se pueden contactar al número 965154028.