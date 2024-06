Inside Out 2: La ansiedad como gran recurso comunicacional de Pixar

Captura del tráiler oficial de 'Intensamente 2'

Recuerdo que estaba en grado primario y no la pasaba muy bien, lleno de inseguridades y miedos. En esa época conocí por primera vez la ansiedad. Tenía un pánico inmenso de leer en voz alta y en público. Cuando comenzaban las clases de lectura y sabía que pronto llegaría mi turno para leer, las manos me sudaban, me ponía nervioso, sentía que me ahogaba y solo quería desaparecer. Apenas la profesora decía mi nombre, sabía que tenía que leer mi párrafo. Parece tonto o exagerado, pero así es la ansiedad, se manifiesta de mil formas y aparece por muchas razones.

Inventé un ‘ritual’ como mecanismo de defensa: repetía la primera palabra del párrafo unas tres veces, de manera muy silenciosa, para no tartamudear y así empezar a leer con naturalidad. Pixar me hizo recordar este momento con mucho cariño y nostalgia. Y ese es precisamente el gran objetivo de comunicación que busca plasmar Inside Out (IntensaMente, en español) en su segunda película: lograr que la audiencia, conformada por adultos y niños, genere un alto nivel de empatía sobre lo que significa la ansiedad actualmente y te recuerda que sí puede resolverse por eso de la importancia de hablar de ella.

Recordemos que en la primera parte de la película se exploran las emociones de una niña llamada Riley a través de personajes que representan sus emociones: Alegría, Tristeza, Miedo, Desagrado y Furia. La trama te muestra cómo estas emociones interactúan y se enfrentan a cambios cuando la protagonista se muda a una nueva ciudad, mostrando de manera creativa y emotiva cómo las experiencias y los sentimientos complejos forman parte del crecimiento y la adaptación en la vida.

La secuela llaga a los cines el 13 de junio. (Disney Studios LA)

En esta segunda edición Pixar realiza nuevamente una lectura muy fina de su audiencia al poder explicar, con mucha sensibilidad y con una mayor complejidad, el mundo interior de las emociones. La dificultad se origina porque, ahora, se han sumado nuevas emociones: vergüenza, aburrimiento, envidia y la ansiedad, este último muy importante para la trama. Esta vez el desafío comunicacional es más alto, por lo cual evaluaremos algunos aprendizajes en comunicación que nos regala la película.

La importancia de identificar un poderoso insight o una verdad para así contar una historia realmente impactante. Es una verdad muy simple y a la vez muy potente: Muchas personas piensan que la realidad es muy difícil comprender o ‘controlar’ sus emociones. Entonces, mientras esa verdad sea más común, el sentido de identificación de la audiencia será mucho mayor.

Aplica un recurso creativo de forma brillante: La ansiedad y su liderazgo frente al resto de emociones . Juega de una manera inteligente con la carga negativa que se le ha puesto a este término, el sufrimiento interno que implica estar en un estado de ansiedad y los ataques de pánico que vienen consigo. El manejo de la creatividad presenta a la ansiedad como una emoción que gobierna al resto de emociones. Tomemos en cuenta que es la primera vez que un producto comunicacional creado para adultos y niños habla abiertamente sobre la ansiedad sin adornos.

Existe un componente social y educativo en la narrativa de la película, presenta la importancia de reconocer y aceptar a la ansiedad completamente como punto de partida para gestionar mejor esa emoción. Además, te presenta una ruta de solución para poder lidiar con tus emociones y ‘llevarte mejor’ con la ansiedad y no vivir en un constante sufrimiento.



Se utilizó estratégicamente el contenido transmedia para expandir la narrativa de “Intensamente 2″ más allá de la pantalla grande. Esto incluye contenido interactivo en redes sociales, aplicaciones móviles que permiten a los usuarios explorar sus propias emociones y experiencias inmersivas en parques temáticos de Disney. Estas iniciativas no solo han generado expectativa antes del lanzamiento, sino que también mantienen el interés del público y fomentan una conexión emocional duradera con la marca.

Finalmente, si la propuesta comunicacional que presenta Pixar ayuda a las generaciones futuras de niños a hablar de sus problemas (así sea el miedo de leer en público) con menos dolor, estoy seguro, que podemos considerar que Pixar ha sido todo un éxito.

Renato Aguilar