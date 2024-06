The World’s 50 Best Restaurants 2024: Maido, Kjolle y otros representantes HOY en gala culinaria en Las Vegas

La anticipación y el prestigio del evento de The World’s 50 Best Restaurants 2024 en Las Vegas. (Composición: Infobae / The World’s 50 Best Restaurants)

El mundo de la gastronomía se prepara para uno de los eventos culinarios más esperados y prestigiosos del año: The World’s 50 Best Restaurants 2024. En el marco de una ceremonia que se llevará a cabo este miércoles 5 de junio en Las Vegas a las 8:25 p.m. (10:25 p.m., hora peruana).

Este evento anual hace las veces de una guía para los aficionados y profesionales de la gastronomía, navegando por un océano de sabores, texturas y experiencias sensoriales inolvidables. No se trata únicamente de una premiación, sino de un tributo a la creatividad, la innovación y el talento que impregna cada plato servido en los rincones más selectos del planeta.

Con la mirada puesta en Latinoamérica y España, regiones que conquistaron el podio el año pasado, la expectación estaba en su punto más álgido. Y no es para menos, la fusión de tradición y vanguardia en la cocina ibérica y la explosión de sabores que caracteriza a la gastronomía latinoamericana viene conquistando paladares en todos los rincones del mundo y los asistentes al evento.

Estos son los restaurantes peruanos que destacaron en ceremonias pasadas

Maido, ubicado en la ciudad de Lima, Perú, uno de los restaurantes más representativos de la comida nikkei, está en los ojos del mundo. (The World’s 50 Best Restaurants)

Perú brilló con luz propia en el escenario culinario internacional durante el 2023, al posicionar cuatro de sus restaurantes entre los 50 mejores del mundo. Encabezando este destacado grupo se encuentra Central, seguido de cerca por Maido, quien se alzó con el sexto puesto en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2023. Mientras que, el recinto dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, conocido como Micha, se coronó con el codiciado primer lugar en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

La sorpresa llegó de la mano de Kjolle, quien sorprendió al escalar hasta el puesto 28 en The World’s 50 Best Restaurants 2023. Esta propuesta culinaria innovadora, liderada por la chef Pía León, se aseguró también el séptimo lugar en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

El proyecto personal de Pía León también se encuentra entre los mejores restaurantes del mundo.

Mayta, otro referente culinario limeño, se aseguró un espacio en la élite gastronómica al ocupar el puesto 47 en The World’s 50 Best Restaurants 2023, consolidando aún más la posición de Perú en la cúspide de la gastronomía mundial. En la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, este restaurante, fundado por el chef Jaime Pesaque, se posicionó en el décimo lugar. Continuando con la lista, se encuentra Osso en el puesto 33, especializado en carnes, bajo la dirección del chef Renzo Garibaldi.

¿Dónde seguir la ceremonia en vivo?

La transmisión en vivo del evento estará disponible en la página oficial de YouTube de The World’s 50 Best Restaurants, permitiendo que millones de espectadores en todo el mundo sean testigos de cada momento de emoción, sorpresa y celebración.

Detrás de la pompa y la ceremonia, existe un meticuloso proceso de selección llevado a cabo por una academia compuesta por 1.080 expertos internacionales en gastronomía. Esta selecta élite, conformada por críticos, restauradores y gourmets de todo el mundo, emite sus votos en estricto anonimato, asegurando así la imparcialidad y la objetividad en la elección de los ganadores.

No hay límites geográficos ni culturales en la búsqueda de los mejores restaurantes del mundo. Desde los rincones más remotos hasta las metrópolis más bulliciosas, cada establecimiento tiene la oportunidad de brillar en esta prestigiosa lista. Solo aquellos que logran cautivar los paladares más exigentes y despertar emociones profundas en cada bocado pueden aspirar a un lugar entre los elegidos.

Así va la participación de Central en lo que va del evento

‘Altitud extrema’: grano ancestral, andino, maíz y pato ahumado. ((Instagram: theworlds50best)

Los chefs Virgilio Martínez y Pía León, de Central Restaurante, se unieron a los talentosos Joan y Jordi Roca de El Celler de Can Roca, otro gigante de la alta gastronomía, para crear una experiencia única en su clase. En el Carversteak en Resorts World, Las Vegas, estos maestros culinarios desplegaron todo su arte, fusionando las cocinas española y peruana en una sinfonía de sabores y texturas que deleitaron los paladares más exigentes.

La noche comenzó con una selección de exquisitos canapés, donde los ingredientes peruanos se mezclaron con maestría con delicias como el caviar y las algas verdiazules. Pero la verdadera magia se desató con los platos principales: ‘Suelo Amazónico’, una oda a la biodiversidad de la selva peruana, y ‘Altitud Extrema’, un homenaje a los valles andinos que han alimentado a generaciones enteras con sus cultivos ancestrales.