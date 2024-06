Tío de Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, se pronuncia por millonario caso de estafa

Tío de Gonzalo Méndez se defiende de las acusaciones en su contra | Día D - ATV

El paradero de Gonzalo Méndez Camacho, expareja de Gabriela Serpa, sigue siendo desconocido. A medida que más víctimas deciden romper su silencio, Luis Fernando Camacho, tío del joven acusado de haber estafado a decenas de personas por más de 2 millones de dólares, se pronunció en el programa ‘Día D’ para defenderse de las imputaciones que hay en su contra.

En el dominical, Israel Dreyfus admitió haber prestado 130 mil soles a Gonzalo Méndez después de que este lo convenciera de invertir su dinero en la empresa de su tío, quien supuestamente trabaja en licitaciones estatales. Cuando el joven no devolvía el monto en la fecha pactada, se excusaba diciendo que su familiar no le había transferido.

Para demostrar su versión, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ compartió unos audios del presunto tío de Gonzalo Méndez Camacho, en los cuales explicaba las razones por las que no podía depositar el dinero prestado a la expareja de Gabriela Serpa.

Las víctimas de Gonzalo Méndez creen que el tío del joven también estaría involucrado en el caso de estafa.

“Sobrino, no te he podido responder porque he estado ocupado. Mira, tu pago va a salir, no te preocupes porque eso ya está coordinado. De mañana no debe de pasar, sino que estoy coordinando otras órdenes. Lo que pasa es que el tesorero del área de economía se ha demorado en hacer el giro y lo han girado recién hoy en la mañana, o sea mañana ya debe estar reflejado en la cuenta. No te preocupes, no me estés presionando, por favor, porque estoy cerrando otros negocios”, mencionó el supuesto tío de Méndez Camacho.

Tío de Gonzalo Méndez niega implicación en estafa

Luis Fernando Camacho negó rotundamente haber colaborado con su sobrino Gonzalo Méndez Camacho en el caso de estafa contra múltiples personas, incluyendo diversas personalidades de la farándula local. Además, refutó la afirmación de que la voz registrada en los audios presentados por Israel Dreyfus sea la suya. “No soy yo, no soy yo”, afirmó.

Luego, a regañadientes, mencionó que tiene una relación cercana con la expareja de Gabriela Serpa. “Es el hijo de mi hermana. Somos cercanos como toda familia, en reuniones, yo siempre lo he llamado y he estado con él”, mencionó Luis Fernando Camacho, visiblemente incómodo por la situación legal que enfrenta su sobrino.

Luis Fernando Camacho pidió a su sobrino, expareja de Gabriela Serpa, que se entregue a la justicia.

“Sal, da la cara, no embarres más. Has cambiado mi vida por completo”, fue el desesperado pedido del tío de Gonzalo Méndez Camacho, quien admitió ser propietario de una empresa familiar dedicada a la importación de equipos médicos, los cuales adquiere a través de licitaciones y órdenes de compra tanto para entidades privadas como para el Estado.

Por otra parte, Camacho explicó que su sobrino tenía acceso a documentos de su empresa, los cuales enviaba a sus víctimas para aparentar que todo estaba en orden, ya que siempre mostró interés en colaborar con él. Según su versión, jamás pensó que utilizaría esta información para engañar a decenas de personas.

“Él siempre me decía para invertir y ganar su utilidad. Yo, conforme iban saliendo las cosas, le decía que [podía hacerlo] bajo estos parámetros. Todos saben que cuando uno invierte en una empresa, uno debe tener un contrato de por medio, un sustento del ingreso del dinero de la empresa, sino SUNAT te audita”, manifestó Luis Fernando, añadiendo tener pruebas de su inocencia. “Él se aprovechó de mi información para usar eso en su red de estafa”.

Según Luis Fernando Camacho, recién se enteró que su sobrino estaba implicado en negocios ilegales en abril de 2024.

Policía busca a la expareja de Gonzalo Méndez

José Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú, informó que un número considerable de personas ha denunciado a Gonzalo Méndez por estafa, alcanzando un total cercano a los 2 millones de dólares en pérdidas. Debido a esto, los agentes del orden están tras los pasos del joven, quien se encuentra en Colombia.

La Policía considera que Gonzalo Méndez no actuó solo, por lo que también están investigando a sus posibles cómplices.

Expareja de Gabriela Serpa sigue sin aparecer. Se sabe que se encuentra en Colombia.