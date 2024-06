Sunat posterga plazo para declarar Renta 2023 tras fallas en su plataforma: este grupo fue programado para el lunes 3 de junio

Nueva fecha para Declaración de Rentas. (Foto: composición)

Este viernes 31 de mayo, varios aplicativos de la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentaron fallas, y cientos de usuarios expresaron su preocupación debido a los trámites que no pudieron realizar, como la Declaración Anual de Renta 2023, proceso por el que podrían incurrir en una multa de miles de soles.

Hasta el cierre de este informe, los peruanos y peruanas sujetos a retenciones por cuarta y quinta categoría no podían concluir su diligencia, por lo que la Sunat publicó un pronunciamiento en el que indicó las medidas que tomarán con la finalidad de que los ciudadanos no terminen afectados.

En la publicación, el organismo estatal indicó que, debido a los inconvenientes presentados en los aplicativos: Declaración Jurada de Renta Anual 2023 y Pago de cuota de fraccionamiento y/o refinanciamiento, se prorrogará el plazo para que los contribuyentes puedan culminar con su declaración.

Web de la Sunat presenta fallas. (Foto: Infobae)

En esa línea, la Sunat permitirá que los peruanos y peruanas que no pudieron culminar su trámite y tenían como fecha límite este viernes 31 de mayo, puedan hacerlo hasta el próximo lunes 3 de junio de 2024.

“Si el vencimiento para la presentación de su declaración jurada de renta de persona natural o jurídica, de acuerdo con el último dígito de su RUC o el pago de su cuota de fraccionamiento y/o refinanciamiento, ha sido el día 31 de mayo de 2024, podrá cumplir con dichas obligaciones hasta el día 03 de junio de 2024″, señaló en el pronunciamiento.

Como se recuerda, este viernes 31 era la fecha límite para que los contribuyentes, cuyo dígito de RUC termina en 4, tenían la oportunidad para tramitar su Declaración Anual de Renta 2023. Los ciudadanos cuyo dígito de RUC termina en 5, 6, 7, 8 y 9 continuarán con la misma fecha límite asignada desde el inicio.

Cronograma de Declaración de Renta. (Foto: Sunat)

Asimismo, un representante de la entidad aclaró que aquellos que no pudieron emitir su Recibo por Honorarios Electrónico, podrán realizarlo en las próximas horas.

Peruanos no pudieron declarar sus rentas

La plataforma para la declaración de Rentas de cuarta y quinta categoría de la Sunat dejó de funcionar este viernes 31, causando preocupación entre cientos de usuarios que deben completar el trámite en la fecha indicada.

En un pronunciamiento a través de su página oficial, la Sunat indicó estar al tanto del problema y trabajando en su solución. “Le informamos que en estos momentos estamos presentando problemas con los servicios de SUNAT Operaciones en Línea (SOL). Nuestros técnicos se encuentran trabajando en la solución. Pedimos las disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”.

La devolución de impuestos no se dará para todos los contribuyentes. Solo para quienes declaren renta y que haya realizado estas acciones durante el 2023. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Elizalde

Sin embargo, la entidad no especificó cuándo volverá a estar operativo el portal, incrementando la ansiedad entre los usuarios.

Desde el 13 de mayo, miles de aportantes vienen realizando el proceso para la Declaración Anual de Renta 2023, dirigido tanto a los trabajadores independientes (cuarta categoría) como a los que están en planilla (quinta categoría).

La suspensión en el servicio afectó a un gran número de ciudadanos, quienes tienen hasta el 31 de mayo para completar sus declaraciones y evitar sanciones. Infobae Perú reportó que la falla en el Formulario N° 1609 destinado para la suspensión de retenciones de cuarta categoría, ha impedido a muchos usuarios completar el trámite indispensable.

Las redes sociales se convirtieron en el canal principal para expresar los reclamos. En Twitter, usuarios compartieron su frustración. “La web de la Sunat no responde y necesito declarar urgente”, menciona uno de los usuarios. Otro señala: “Hoy es mi último día y para variar el sistema de la Sunat no funciona”. Un tercer usuario agregó: “Desde ayer sin sistema, la Sunat no deja declarar y recibiré mi multaza”.