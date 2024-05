Samahara Lobatón hace reflexión sobre sus hijos tras separación de Bryan Torres: “Un día diremos, no fue fácil, pero lo logramos”

Samahara Lobatón comparte tierna reflexión sobre sus hijos.

Samahara Lobatón siempre da de qué hablar y recientemente llamó la atención luego de su aparatosa separación de Bryan Torres, expareja de quien espera un hijo. Como se recuerda, la ahora expareja tenía una relación tormentosa en la que se evidenciaba incompetencia de caracteres, además de que en una ocasión se vio a la influencer y al salsero en una pelea pública.

Días más tarde, se confirmó que la hija de Abel Lobatón se encuentra embarazada, por lo que muchos criticaron la decisión de ambos de concebir, pese a su evidente diferencia como pareja. Pese a ello, confirmaron su separación y ahora Samahara Lobatón se encuentra en un viaje por Estados Unidos, mientras que Bryan sigue trabajando en Perú.

Es así que el lunes 13 de mayo, el cantante de salsa se presentó en algunos programas de televisión para contar detalles de su separación y la tomentosa relación que mantuvo con la madre de su próximo bebé. Pero, solo han pasado unas horas para que la joven envíe algunas indirectas en redes sociales.

Samahara Lobatón lanza fuerte mensaje contra Bryan Torres.

La primera fue una clara alusión a Bryan Torres. En sus historias de Instagram, la creadora de contenido lanzó una dura reflexión que llamó la atención de más de uno. “Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, fue el reflexivo mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, no todo quedó allí, pues este martes 14 de mayo, Samahara Lobatón volvió a pronunciarse mediante sus redes sociales. Esta vez, compartió un mensaje con el que menciona que saldrá adelante con sus menores hijos.

“Un día diremos: No fue fácil, pero lo logramos”, se lee en el post que acompañó con emojis de un bebé, una niña y una mujer.

Janet Barboza llamó ‘mala madre’ a Samahara Lobatón

Janet Barboza se pronunció en su programa ‘América Hoy’ sobre la publicación de Samahara Lobatón en la que habla de que tuvo que quedarse embarazada para notar que persona no era la correcta para su vida. Sobre ello, la presentadora se mostró indignada y afirmó que no es justificación decir que un embarazo sirvió para alejar a quien no conviene de nuestras vidas.

Por el contrario, la popular ‘Rulitos’ le recordó que en esta época de la vida se puede tomar decisiones antes de traer a un bebé al mundo. Recalcó que hay muchos elementos anticonceptivos para evitar un embarazo.

“Entonces decir lo que ella dice que tuve que salir embarazada para recién darme cuenta que ahí no era, para mí es un acto de absoluta irresponsabilidad, Samahara, porque hoy en día ya no es como antes donde los métodos anticonceptivos, no se hablaba de eso, era un tema tabú, hoy en día está muy difundido, te vas a una posta, te ponen una inyección, te dan elementos para cuidarte”, expresó al inicio la figura de América Televisión.

La conductora de televisión se mostró en contra de las declaraciones de la hija de Melissa Klug, quien lanzó una indirecta sobre su reciente expareja. | América TV

Tras ello, continuó con su crítica hacia la hija de Melissa Klug. Janet Barboza aseguró que pese a que en más de una oportunidad Samahara se ha calificado como una buena madre, no la considera como tal por la forma en la que se comporta. Por ello, fue mucho más incisiva y aseguró que no la considera una buena madre.

“Ella dice también y resalta en el post de que su rol de madre lo hace perfectamente bien, y creo yo que estás absolutamente equivocada, Samahara, porque una criatura que vive en un centro donde hay peleas, gritos, donde sales por la ventana tirando las cosas de tu pareja, yo Dios Mío me preocupo por esa criatura y su estabilidad emocional, ella para mí no es una buena mamá en ese sentido”, sentenció.