Paula Manzanal: ¿Quién es el padre de su segundo bebé?. | Magaly TV La Firme.

A solo horas de la celebración del Día de la Madre, la modelo Paula Manzanal sorprendió a sus miles de seguidores al revelar que está esperando su segundo bebé. La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde se puede apreciar a su primogénito, Valentino. La identidad del padre del próximo bebé ha generado especulaciones entre los usuarios, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta nueva etapa en la vida de la modelo.

Aunque muchos esperan saber la identidad del padre, la exchica reality ha decidido mantener en reserva la apariencia y nombre de su pareja, pues no desea que su relación sea pública como en anteriores ocasiones.

Sin embargo, durante una entrevista con Magaly Medina, ella se animó a dar algunos detalles de su actual pareja, como la edad que tiene, el trabajo que realiza y su nacionalidad.

Paula Manzanal se disculpa con Sheyla Rojas por insultos de su novio

“Él paga el departamento donde vivimos juntos, es francés”, fue lo que dijo sobre su nueva pareja. Asimismo, negó que este sea un hombre mayor o un jeque arabe como muchos venían especulando.

“No Magaly, tú sabes que a mí me gusta el colágeno, nunca me he metido con alguien de 86, el máximo tope que he tenido es 35″, comentó con un poco de humor ante la pregunta de la ‘Urraca’.

Asimismo, reveló que su pareja está involucrada en el desarrollo de aplicaciones y páginas web, además de tener varios restaurantes y propiedades en su haber. También está activamente implicado en el diseño de departamentos.

¿Quién es el padre de su primer hijo y por qué terminaron?

El presentador de televisión Jordan Davies, reconocido por su participación en populares programas de telerrealidad como “The Magaluf Weekender”, “Ibiza Weekender” y la tercera temporada de “Ex on the Beach”, ha sido objeto de atención mediática tras una controversia con la modelo peruana Paula Manzanal en 2018. Manzanal públicamente acusó a Davies de negarse a reconocer la paternidad de su hijo, fruto de una relación entre ambos.

Ante la acusación de Manzanal, Davies se mantuvo al margen de la situación, provocando un enfrentamiento público entre ambos. Sin embargo, la modelo peruana tomó medidas legales y, con la colaboración de los padres de Davies, logró llevar a cabo una prueba de ADN que confirmó la paternidad del conductor de MTV sobre el niño.

Paula Manzanal se encontraría en la dulce espera. (Foto: Instagram)

A pesar del resultado de la prueba de ADN, Jordan Davies optó por mantenerse distante de su hijo. Ante esta situación, Paula Manzanal, tras dar a luz, expresó públicamente su determinación de criar a su hijo sola, afirmando que su felicidad radica en su bebé y que está dispuesta a enfrentar los desafíos de ser madre soltera.

La relación entre Paula Manzanal y Jordan Davies llegó a su fin debido a lo que la modelo describió como muestras de inmadurez emocional por parte del presentador de televisión. En un mensaje compartido en sus redes sociales, Manzanal declaró haber tomado la decisión de separarse de Davies debido a su falta de madurez en la relación.

¿En qué trabaja Paula Manzanal tras mudarse a España?

Paula Manzanal no solo es modelo e influencer, también se dedica a la compra y venta de departamentos. En su cuenta de Instagram, reveló que, desde hace seis años, su negocio consiste en invertir en la remodelación de las viviendas para luego ofrecerlas en alquiler o en venta, lógicamente, que a un precio mayor.