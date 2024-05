Premier Gustavo Adrianzén responde si reactivarán equipo especial de la PNP que apoyaba al Eficcop ante pedido de la Fiscalía

Gustavo Adrianzén ve poco probable la reactivación del equipo especial de la Policía (RPP Noticias)

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre una eventual reactivación del equipo especial de la Policía que apoyaba al Equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Ello, ante el pedido de la Fiscalía de la Nación y cuestionamientos por parte de la población.

“Yo no lo veo probable porque estamos frente al quebrantamiento de una norma legal expresa. Si hay que corregir las cosas y hay que enmendarlas, me refiero a que si el equipo tiene que reactivarse más adelante en condiciones distintas, con órdenes distintas y con fundamentos que lo coloquen en una estructura diferente a la que tiene Diviac”, mencionó en diálogo con RPP.

En ese sentido, rechazó que la decisión tenga que ver con las actuaciones contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, pese a que se dio un día antes de la detención a Nicanor Boluarte.

“Si esto viene desde atrás, desde hace varios meses y ningún ministro del Interior (ha hecho nada), no significa que debamos dejar que esta situación ocurra. [...] El ministro Walter Ortiz hace una evaluación, no de ayer, de semanas atrás. Evalúa, entre otras cosas, todo el tema que tiene que ver con la reestructuración del aparato policial y toma decisiones al respecto y dice: ‘Este personal lo vamos a recolocar en unidades operativas’. Incluso, parte del personal de Eficcop ha sido trasladado a Diviac que intervino ayer en el operativo contra las dos personas. No es tampoco que la Policía desarticula todo el proceso de investigación de la corrupción en el poder”, sostuvo.

Premier se refirió a la desactivación del equipo especial de la PNP que apoyaba a la Eficcop. | Fotocomposición: Infobae Perú

Insistió que “si la presidenta hubiera tenido la pretensión” de evitar detenciones, estas “no se habrían producido”. “Ella es la jefa suprema de las FF.AA. y de la PNP, y en ese marco llama no solamente a él sino a otras autoridades de las FF.AA. y la PNP para informarse de la situación, esto es qué necesidades tienen, qué es lo que está faltando, cómo podemos apoyar”, agregó.

En ese sentido, indicó que ello “quizá pueda demostrar la autonomía y la separación de poderes”. “No es que ella pueda convocar al nuevo jefe de la DIVIAC, puesto recientemente por la PNP, para influir sobre él y evitar que los hechos ocurran, porque ahí está la evidencia: los hechos han ocurrido y la DIVIAC ha participado de este proceso. La DIVIAC sigue sólida y fuerte, más allá de la remoción que puedan tener sus jefes. Estamos hablando de instituciones y estas se respetan”, puntualizó.

El Mininter ordenó la desactivación del equipo especial de la Diviac y Dirandro que apoyaba a la fiscalía. | Canal N

¿Qué dijo la Fiscalía?

Durante un evento oficial, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, exigió la restitución inmediata del equipo de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“La ciudadanía no debe tener duda de que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades. Sobre estos hechos, la Fiscalía de la Nación viene evaluando las medidas que nos corresponde adoptar de acuerdo con nuestras atribuciones constitucionales. Por ahora exigimos que, de inmediato, se reponga el equipo policial especial de apoyo al Eficcop”, mencionó.

Posteriormente, anunciaron diligencias preliminares contra Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por los presuntos delitos contra la administración de justicia y la administración pública, específicamente por encubrimiento personal y abuso de autoridad.

“Mediante disposición n.° 01, del 10 de mayo de 2024, emitida en la carpeta fiscal n.153-2024, la Fiscalía ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su actuación de presidenta de la República, como presunta instigadora; y, contra Walter Ortiz Acosta, en su actuación de ministro del Interior, como presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, previsto y sancionado en el artículo 404, primer y segundo párrafo, del Código Penal; por los hechos relacionados a la dación de la Resolución Ministerial n.° 0610-2024-IN, mediante la cual se desactiva el Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP)”, precisa el documento.