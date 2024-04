‘Pozo millonario’ de La Tinka siembra terror: extorsionadores persiguen y amenazan de muerte a falso ganador en Piura

Ganadores de la Tinka del domingo 28 de abril de 2024: video y números de la jugada de la suerte

Un comerciante de Paita (Piura) se ha convertido en el blanco de amenazas de muerte después de ser erróneamente identificado como ganador del ‘pozo millonario’ de La Tinka, el premio mayor de la lotería nacional que se anunció el último domingo con un monto de S/17 millones.

Se trata de Víctor Miranda Carrillo (53), quien denunció que un grupo de extorsionadores le exigen un millón de soles, apoyándose en una publicación irresponsable de un grupo de Facebook que lo señalaba como el afortunado.

“Publicaron mi foto y la de mis familiares en ‘Paiteños y Paiteñas en Red’ con mala intención,” dijo al diario La Hora, pese a que aseguró que nunca ha participado en el juego. De acuerdo con su declaración, los extorsionadores también han contactado a su hijo menor.

“Un sujeto lo llama y le pide que me diga que pague, pero que voy a pagar si yo no he ganado ni un sol. Hago responsable de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, a los administradores de ese grupo de Facebook Paiteños y Paiteñas en Red. Son unos irresponsables al hacer esta publicación, me están perjudicando seriamente”, indicó.

Miranda criticó la imposibilidad de rectificar la falsa noticia debido a la restricción de acceso al grupo en Facebook. Ante ese riesgo, ha decidido enviar a su hijo fuera de Paita, mientras responsabiliza a los administradores de la publicación por cualquier daño que pudiera ocurrir.

A pesar de las denuncias realizadas, el portal continúa activo y mantiene la difusión de publicaciones de un usuario autodenominado “participante anónimo”, sin evaluar el potencial riesgo para las personas cuya identidad es plenamente expuesta.

Un equipo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, así como el Ministerio Público, ya investigan el caso y buscan identificar al autor de la publicación. El diario, que cita fuentes oficiales, sugiere que detrás de las amenazas podría estar una red criminal que opera desde el penal de Piura y actúa en complicidad con delincuentes tanto locales como extranjeros.

Otras víctimas

Además de Carrillo, otros ciudadanos han sido falsamente anunciados como ganadores del premio, incluido un joven trabajador de la Caja Paita, dos mujeres y dos emprendedores, e incluso una autoridad municipal, todos víctimas de esta peligrosa confusión.

La noche del domingo, La Tinka anunció que el boleto premiado con el pozo de 17 millones de soles se vendió en la provincia de Paita. El boleto, adquirido en un establecimiento localizado en el jirón Junín, acertó a los números ganadores: 25, 36, 41, 43, 6 y 22.

A inicios de abril, 50 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinores) fueron desplegados en Paita para reforzar la lucha contra la criminalidad, después de que la comunidad y las familias de las trece víctimas mortales del sicariato, registradas en lo que va del 2024, marcharan para exigir un mayor resguardo policial.

Según el exministro del Interior, Rubén Vargas, Paita registra la incursión de organizaciones criminales transnacionales como ‘Los Choneros de Ecuador’, parte del cártel de Sinaloa, y otras redes como ‘Los Lobos’ y ‘Los Tiguerones’.

Para el experto, el puerto de la provincia es un punto estratégico clave para estas organizaciones, debido a su relevancia en el comercio internacional de cocaína.