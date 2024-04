Yaco Eskenazi se desvive en halagos por Rodrigo González y Magaly Medina: “Son inteligentes y buenos en su trabajo”

El esposo de Natalie Vértiz habló de su experiencia en los programas de espectáculos. | Willax

Luego de anunciar su salida de América Televisión y bromear con que está desempleado, Yaco Eskenazi ha comenzado a aparecer en programas de la competencia como lo es ‘Magaly TV La Fimre’ y ‘Amor y Fuego’ espacios que, en muchas ocasiones, han sido críticos con el contenido brindado en canal 4.

Sin embargo, el exchico reality ha mantenido un perfil bajo y una vida privada bastante cuidada, por lo que sigue en una sólida relación con Natalie Vértiz y nunca protagonizó algún escándalo. Por ello, se mostró muy tranquilo con la entrevista en ambos programas de televisión.

Es así que luego de sentarse frente a estos conductores que son muy temidos para algunos, en redes sociales cuestionaron esta visita y le consultaron cuál era la razón por la que ahora sí lo hacía y antes solo aparecía en el canal de Santa Beatriz. Al respecto, el exfutbolista mencionó que debido a que no tiene contrato de exclusividad, ya puede visitar otros canales. “¿Por qué cuando estabas en América no hacías entrevistas en otro canal y ahora te presentas en dos programas de chismes?”, fue el cuestionamiento de uno de sus seguidores.

Eskenazi mencionó que en la pregunta estaba la respuesta, pero ahondó en la libertad que ahora tiene. Además, no desaprovechó la oportunidad para halagar el trabajo del popular ‘Peluchín’ y la ‘Urraca’.

Yaco Esekanzi se desvive en halagos por Rodrigo González y Magaly Medina

“Trabajaba en América, ahora ya no trabajo allí y tengo la libertad de ir al programa que me inviten a conversar y de hecho creo que Rodrigo González y Magaly (Medina) son líderes de opinión y por qué no sentarme a conversar con ellos que son personas inteligentes y que son buenas en su chamba”, expresó el expresentador de televisión.

Pese a que estuvo atado al canal 4, resaltó que aún lo considera su casa, pero ya no tiene contrato con ello. “Antes no lo hacía porque tuve más de 10 años trabajando en América y sigo teniéndole el mayor cariño y respeto en América y sigo sintiendo que América es mi casa, pero si no tengo contrato vigente y nada que me ate”, agregó en su respuesta.

En otro momento, otro usuario le consultó cómo fue su experiencia con Rodrigo González y Magaly Medina, sobre ello, mencionó que estaba agradecido con el cariño que le brindaron. “Bien, muy bien, me trataron increíble, me trataron súper y les agradezco tanto cariño. Mejor no digo más y me cae palo. Ha sido el mejor trato que le han dado a la gente”, sentenció al respecto.

Yaco Eskenazi manda mensaje a Ethel Pozo.

Yaco Eskenazi le pidió a Ethel Pozo parar con su conflicto

Un comentario en tono de broma acerca del tamaño de la casa de Jefferson Farfán y la de Ethel Pozo dicho por Natalie Vértiz, fue el detonante de un conflicto en América Televisión. La hija de Gisela Valcárcel se molestó y llamó mentirosa a la esposa de Yaco y no dejó pasar la broma. Desde entonces, aseguró que no tendría más amistad con Eskenazi, con quien compartió varios años de conducción en televisión.

Pero, no todo quedó allí, pues con el paso de los días, los dimes y diretes continuaban, al punto de que Pozo pedía unas disculpas públicas por parte de Vértiz, quien se negó a hacerlo. Ante ello, en una pasada entrevista de Yaco a Amor y Fuego, el exchico reality aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Ethel y pedirle que este conflicto se termine.

“Ya paremos, un poco con el tema, ya fue, que cada uno haga su vida y tome sus decisiones y sea feliz, como mejor le parece que es lo que hago yo, ser feliz”, sentenció antes de terminar la charla.