Yaco Eskenazi habla de su cercana relación con Jefferson Farfán: “Me ha regalado varias zapatillas”

Yaco Eskenazi sorprendió al aparecer en ‘Amor y Fuego’ luego de quedarse fuera de América Televisión y solo ser parte del programa ‘Palabra de Hincha’ de No Somos TV. El exchico reality ha estado en el ojo de la tormenta luego de terminar su amistad con Ethel Pozo a raíz de un comentario que hizo su esposa en su programa ‘Estás en Todas’.

El exfutbolista habló de este distanciamiento y espera que todo este tema quede atrás. Pero, durante la entrevista, los presentadores del magazine de Willax hicieron algunas dinámicas, entre las que incluyeron a Jefferson Farfán. Cuando fue consultado sobre si elegiría a Farfán o a Ethel Pozo para la conducción de un espacio digital, sin pensarlo dos veces Yaco se fue por el exfutbolista.

“Estoy justo incursionando en lo que es ahora un programa de fútbol, además hacer un programa con Jefferson, después de ver ahora como la está rompiendo en YouTube sería un golazo”, mencionó al respecto.

Yaco Eskenazi habla de su cercana relación con Jefferson Farfán.

Ante ello, surgió la interrogante para conocer cuál es la relación que tienen ambos. Al respecto, Rodrigo González le consultó si es que en verdad son bien cercanos al punto de compartir tiempo juntos y aseguró que sí. Incluso, reveló que ha estado con él en momento personales complicados.

“He ido a su casa, voy a su casa. Es un amigo al que quiero mucho porque ha estado en momentos difíciles de mi vida y le tengo mucho cariño”, expresó bastante emotivo.

Por otro lado, Gigi Mitre fue un poco más curiosa y le preguntó si es que Farfán ha tenido algún gesto con él, especialmente si le ha regalado zapatillas. Como se conoce, el deportista es muy fanático de este tipo de calzado, al punto de tener 800 pares en su casa y de las mejores marcas. Ante ello, Eskenazi confesó que sí ha recibido este obsequio y no solo una vez.

“Más de una me ha regalado (zapatillas). Es un tipazo. Como te digo, en un momento muy difícil para mí, estuvo ahí al pie del cañón y es muy noble”, sentenció sobre ello. Finalmente, reveló que él sí estaba enterado de la llegada de la última hija de Farfán antes de que se hiciera público, con lo que confirma su gran cercanía.

Yaco Eskenazi y cómo conoció a Jefferson Farfán

En el ambiente de la farándula peruana, conocido coloquialmente como ‘Chollywood’, es bien sabida la cercanía entre Yaco Eskenazi y Jefferson Farfán. Por ello, no sorprendió a nadie que el hijo de Doña Charo estuviera presente en la boda del excapitan de los Leones con Natalie Vértiz, ni que accediera a una entrevista para el programa ‘Estás en Todas’. La amistad entre ambos fue tema de conversación en una entrevista que el exchico reality ofreció a Carlos Vílchez en “Te jalo”.

La relación de amistad entre Eskenazi y Farfán se fortaleció entre 2012 y 2013. Aunque el esposo de Natalie Vértiz ya conocía al deportista por su destacada carrera futbolística, fue en un encuentro casual en la Villa Deportiva Nacional (Videna) donde su relación tomó otro nivel. Yaco aprovechó la oportunidad para darle a la expareja de Yahaira Plasencia un obsequio pensando en el hijo de este.

Yaco Eskenazi dio detalles de su amistad con el exfutbolista Jefferson Farfán.

En un gesto de amistad recíproco, el exintegrante de Alianza Lima tuvo un detalle significativo. “Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo. Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba”, comentó el influencer