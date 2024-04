Presuntos policías en estado de ebriedad atacan a balazos y hieren a civil: “Dale al cuerpo, mátalo”

A través de las redes sociales, se difundió este video en el que se ve a dos policías atacando a un civil. | X / @JaimeHerreraCaj

La actuación de presuntos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo haber causado un incidente fatal en el distrito de San Juan de Cutervo, provincia de Cutervo, Cajamarca. Los uniformados, que lucían distintivos de la institución policial, atacaron a balazos, presuntamente con sus armas de reglamento, a un civil que les increpó un posible estado de ebriedad.

En un video, difundido por el periodista cajamarquino Jaime Herrera, se puede ver cómo el ciudadano reclama a los agentes diciéndoles “me estás metiendo bala. Encima estás borracho”. Uno de ellos, que viste un abrigo con cinta reflectiva, responde: “Mira ‘chato’, aquí nadie está borracho. Tú estás borracho”.

Luego de esta discusión inicial, un segundo agente se acerca al civil con las manos en la espalda y le consulta qué ocurrió avanzando hacia él sin detenerse mientras el hombre que graba con su celular retrocede.

Es en ese momento que el civil decide correr para resguardarse de los presuntos agentes PNP en presunto estado de ebriedad, que se escuchan al menos siete disparos provenientes del lugar, según lo que captó el civil.

En algún punto de la persecución, los agentes llegaron a ubicarse cerca del civil. El presunto oficial que vestía una chompa gris siguió disparando su pistola mientras discutía e insultaba al hombre que seguía grabando el incidente con su celular.

Uno de los proyectiles habría impactado en el pie de la víctima, que gritó de dolor. “¡Mi pie! ¡Vecinos!”, se le escucha decir mientras seguía avanzando en sentido opuesto al de los agentes PNP. Uno de ellos llegó a decir “Dale en el cuerpo, mátalo (...) Dale a ese conch*sumare, dale, dale (...) mátalo”.

Consciente de haberle disparado en el pie, uno de ellos, posiblemente quien realizó los disparos iniciales, indicó “te vas, mierda, a la posta, ¿ya?”.

Sin embargo, siguió disparando continuamente y no se detuvo aun cuando la víctima les advirtió que los estaba grabando con su celular. “Todo grabado. Me has disparado al pie. Te he grabado. Estás cagado. Tú piensas que yo no sé”. Uno de los oficiales cuestionó a la víctima y le pidió ver la herida que habría dejado la bala.

De momento no se conoce cuáles son los nombres de los presuntos agentes de la Policía Nacional que se encontrarían en estado de ebriedad y tampoco si estos ya están siendo investigados por la institución para sancionarlos como lo demanda su reglamento.

1.500 agentes de la PNP pasarán a retiro en 2024

Al menos 1.500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) podrían pasar a situación de retiro solo en el año 2024, una cifra récord si se considera que en años anteriores esta situación se producía en cantidades menores: 1.030 en 2023 y 990 en 2022.

Las estimaciones realizadas por el propio general PNP Víctor Zanabria solo se refiere a pases a situación de retiro por motivos disciplinarios, es decir, por cometer una falta grave con la máxima sanción administrativa.

“A nivel nacional tenemos un promedio de mil efectivos al año que son (pasados a situación de retiro) por medida disciplinaria, pero este año se incrementará esa cifra. Posiblemente superemos los 1,200 o 1,500″, sostuvo ante los medios de comunicación en la región del norte del Perú.

Para Zanabria, la lucha contra la corrupción es permanente y actualmente hay disponibles nuevos canales que permiten captar las denuncias de los ciudadanos, algo que antes era un problema.