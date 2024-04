Peter Arévalo apuntó contra tres jugadores de Alianza Lima por falta de efectividad en Copa Libertadores

Mr Peet critica la derrota de Alianza Lima frente a Cerro Porteño en la Copa Libertadores| Youtube / Mr Peet Channel

Alianza Lima no pudo en Asunción y cayó 1-0 ante Cerro Porteño por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El cuadro ‘íntimo’ se mostró sólido durante casi todo el partido, sin embargo, fue al minuto 96 cuando por una desatención en la zona defensiva llegó el tanto de Federico Carrizo.

Pese a que sus chances de clasificar a la siguiente instancia del certamen continental son pocas, los ‘blanquiazules’ deberán pasar rápidamente la página y prepararse para enfrentar a su próximo rival: Colo Colo. Sin embargo, ahora tendrán que enfocarse en disminuir el margen de error en todas las zonas del campo de juego, para así aspirar a un triunfo en Santiago.

En ese sentido, Peter Arévalo no dudó en evideciar su malestar por el rendimiento mostrado por jugadores como Cecilio Waterman, Kevin Serna y Franco Zanelatto. A esto se le suma que también aprovechó en criticar el trabajo que viene realizando Alejandro Restrepo como entrenador.

“Se están cometiendo errores dentro de la cancha. Todos son de definición, precisión, decisión y concentración. Waterman y Serna tuvieron varias ocasiones claras de gol, pero nunca la metieron. Ninguno de los dos hizo un buen partido”, sostuvo el popular ‘Mr Peet’ durante su programa de YouTube ‘Madrugol’.

Asimismo, agregó que Franco Zanelatto sigue sin determinante en la ofensiva. “Hoy Alianza no tuvo que haber terminado como terminó. Cerro Porteño estaba muerto, no sabían qué hacer con la pelota. Teníamos que habernos defendido con la pelota y la verdad el aporte de Zanelatto ha sido mínimo”.

Posterior a ello, dejó en claro que si bien los futbolistas no son máquinas, les pagan para seguir mejorando, tanto técnica como físicamente. “Me dirán que veo el partido desde arriba y que no estoy en la cancha, pero a los jugadores les pagan para que disminuyan el margen de error”.

Finalmente, aprovechó en comparar el choque ante Fluminense con el de Cerro Porteño. “Alianza no pudo generar las mismas situaciones que hizo ante Fluminense, era un partido cantado para el 0-0. Algo está pasando en este Alianza que deja buenas sensaciones y después no hay forma de defender esas sensaciones porque el resultado no te favorece”.

Cabe resaltar que con este resultado, los de La Victoria se ubican en el último puesto de su grupo con tan solo un punto, habiendo registrado un empate y una derrota. Sin duda alguna, el panorama se ha tornado bastante complicado, por lo que ahora solo deberán enfocarse en cerrar de manera correcta su participación en el máximo torneo de clubes del continente.

¿Qué dijo Kevin Serna sobre la derrota?

A su salida del recinto deportivo situado en la ciudad de Asunción, Kevin Serna reconoció cómo terminó el equipo, luego de un duelo tan ajustado. “Muy triste, por todo el esfuerzo que hicimos. La verdad, creo que el empate era lo justo, pero esto no se trata de justicia. Nos vamos tristes a casa, pero toca levantar cabeza”.

“Nos toca preparar lo que se viene y hacerlo de la mejor manera posible. Siempre hay cosas por mejorar. Ahora lo tomaremos con la cabeza fría y ver qué tenemos por corregir”, concluyó.

Lo que se viene para Alianza Lima

El próximo partido para Alianza Lima será ante Atlético Grau en el Estadio Nacional por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho cotejo se llevará a cabo este domingo 14 de abril desde las 19:30 horas de Perú y contará con la transmisión de Liga 1 Max.

Después, por la fecha 12, los ‘grones’ tendrán que recibir a Sport Boys. Este encuentro está pactado para el jueves 18 del mismo mes, pero a las 20:00 horas. Recordemos que el equipo de Alejandro Restrepo necesita sumar de a tres para acercarse a los líderes del campeonato: Universitario y Sporting Cristal.

En lo que respecta a Copa Libertadores, se enfrentarán a Colo Colo el martes 23 a las 19:30 horas en el estadio Monumetal de Santiago, donde buscarán conseguir su primer triunfo en el certamen.