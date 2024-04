Mónica Cabrejos aconseja a Yahaira Plasencia por molestarse ante críticas: “Lo mejor sería llenar el cerebro”

Mónica Cabrejos aconseja a Yahaira Plasencia por responder a críticas de Magaly Medina.

La incursión de Yahaira Plasencia como presentadora del magazine ‘Al Sexto Día’ generó una diversidad de reacciones. A pesar de las críticas recibidas, especialmente las emitidas por Magaly Medina, quien sugirió que la carrera de la salsera estaba en declive, la cantante se defendió resaltando que no es indispensable tener una formación específica en periodismo o comunicaciones para triunfar en este campo.

“Que yo sepa, aquí en el Perú no hay una universidad o colegio para ser conductora. Aquí en el Perú, el 50% de conductores, la mayoría son modelos, chicos reality, que han estado aprendiendo”, declaró la cantante, comparándose con otras personalidades televisivas provenientes de ‘Esto es guerra’, como Jazmín Pinedo, Mario Hart, Nicola Porcella o Natalie Vértiz. quienes han logrado consolidar carreras exitosas en la conducción.

Frente a los comentarios de Plasencia, Mónica Cabrejos, quien también fue presentadora de ‘Al Sexto Día’ hasta el año pasado, ofreció algunas palabras de consejo, sugiriendo la importancia de la preparación académica.

Yahaira Plasencia responde a críticas de Magaly Medina. | Al Sexto Día, Panamericana TV

“Hay que respetar las opiniones ajenas y dejar el ego a un lado, dedicarse a trabajar”, comentó Cabrejos al diario EXTRA, enfatizando que “el implante de neuronas” aún no existe, en un claro llamado a la mejora continua y al aprendizaje. “Lo mejor sería llenar el cerebro que todavía no existe el implante de neuronas, ni la transferencia de cerebro”, declaró.

Cabrejos agregó que la preparación fortalece y otorga seguridad, argumentando que “lo que te hace fuerte, en este trabajo, es la preparación porque te da seguridad en lo que haces y dices. Más preparada estás más segura. Lo que critican son tus ideas, lo que expresas, no tus formas”.

¿Qué opina Mónica Cabrejos de la conducción de Yahaira?

Yahaira Plasencia debutó como presentadora de televisión en febrero de 2024, sorprendiendo a los usuarios en redes sociales, quienes resaltaron que la salsera no tiene estudios universitarios ni formación académica. Pese a ello, la salsera ha sacado adelante el magazine, aunque el rating no la acompaña.

Sobre la labor de Plasencia en el programa ‘Al sexto día’, Cabrejos evitó opinar al diario Extra: “La verdad que nada, no me corresponde en lo absoluto. Pienso a uno les gustas, a otro no. Las críticas no son personales, a mi me han dicho todo, solo queda apechugar (...) una no puede vivir contestando cada crítica”.

Yahaira Plasencia asegura que tiene contratos

Yahaira Plasencia abordó las críticas vertidas por Magaly Medina respecto a su carrera musical y su participación en televisión. La también conductora de ‘Al Sexto Día’, refutó las afirmaciones de Medina, quien sugirió un declive en su trayectoria musical y una posible búsqueda de Plasencia por mantenerse relevante a través de otros medios.

“Tengo shows, gracias a Dios, todos los fines de semana, y me doy el lujo de elegir si voy o no voy, gracias a dios me doy el lujo de hacerlo, no mal informe, no envenene a la audiencia, ahí si tendríamos que hacer unos cambios a su equipo de investigación, yo tengo muchos eventos gracias a Dios y mucho trabajo”, enfatizó Plasencia, resaltando su apretada agenda de eventos. La artista hizo hincapié en su interés por internacionalizar su música, viendo la exploración de nuevas oportunidades como un paso hacia ese objetivo, y no como un abandono de su esencia artística.

Respecto a las críticas de Medina sobre su participación en televisión, Plasencia recordó que, al igual que ella en su momento, está aprovechando una oportunidad que le fue brindada. “¿En qué le molesta a usted? ¿Qué daño le hago yo a usted si acepto una oportunidad como usted en algún momento se la dieron señora Magaly Medina? ¿Qué le molesta?” preguntó la salsera.