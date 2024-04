Wilfredo Oscorima y su tenso cara a cara con congresistas: “¿Usted es el fan enamorado?”, “no le creemos”, “aquí hay contubernio”

Accidentada salida de Wilfredo Oscorima del Congreso de la República, donde asistió y prefirió guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización. TV Perú

Llegó sonriente y se retiró de manera precipitada. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, acudió este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero se acogió al derecho al silencio cuando fue interrogado sobre los relojes Rolex que entregó a la presidenta Dina Boluarte, un caso por el que la mandataria enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La autoridad regional ingresó acompañado por su defensa legal, Humberto Abanto, y dos funcionarios del Gobierno Regional, quienes inicialmente expusieron algunos avances de gestión. El momento tenso ocurrió tras esas intervenciones, cuando los diputados empezaron una suerte de cara a cara que se frustró con la respuesta de Oscorima.

Su presentación era esperada con gran expectación, ya que se consideraba que iba a ofrecer precisiones sobre la pesquisa abierta a la mandataria. Sin embargo, tomó el micrófono únicamente para señalar que no hablaría al respecto: “Por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme [de responder], en tanto yo me encuentro como testigo en esta investigación”, señaló.

Aunque el presidente del grupo legislativo, Segundo Montalvo, le recordó que él no es investigado por la comisión, sino que fue invitado para que ofrezca explicaciones ante un eminentemente foro político, el gobernador no cambio de postura y mantuvo mutis cuando las preguntas giraban en torno al llamado Rolexgate, una acción que también fue rechazada por Pasión Dávila (Perú Libre).

Fuente: Congreso de la República

El parlamentario insistió en hacerle una serie de preguntas detalladas, ante cada una de las cuales el gobernador reiteró que guardaba silencio. Fue uno de los momentos más tirantes de la cita. “A usted no le interesa la situación política del Perú, el que no debe no teme. El país no le cree ni al uno ni al otro, porque ya se avizora la mentira, el engaño, y eso no lo podemos permitir. Desde acá propongo la denuncia constitucional [contra Oscorima]”, dijo Dávila.

Álex Flores (Perú Libre), por su parte, recordó que Ayacucho fue escenario de la muerte de 10 personas durante las protestas antigubernamentales y de la represión que llevó a cabo el Ejército y la Policía Nacional (PNP) en las inmediaciones del aeropuerto y del cementerio de Huamanga. “Asesinaron a 10 personas y el gobernador de esa región va con regalos a la responsable política de esas muertes. Es inaceptable. Estamos hablando probablemente del caso de corrupción más grande estos tiempos”, remarcó.

Héctor Ventura (Fuerza Popular) recordó que, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, los citados a la comisión también se escudaban en el derecho a guardar silencio, como Oscorima. “Estas conductas dejan mucho que desear, acá están testigos los medios. Mire dónde está Castillo, Lilia Paredes [exprimera dama] o Juan Silva [exministro en condición de clandestinidad]. El que calla otorga”, zanjó.

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) trajo a colación las declaraciones del abogado Joseph Campos, defensa de la mandataria, quien deslizó que los Rolex podrían ser un obsequio de un fan enamorado. “¿Usted es el fan enamorado? —consultó con ironía— Estamos hablando de prebendas. Qué casualidad que se han otorgado millones, esto debe rendir cuentas a la población”.

María Taipe (Perú Libre), quien intervino de manera virtual, también pidió justicia por las muertes en Ayacucho, después de que el gobernador las asociara con actos terroristas. “Aquí hay contubernio entre Boluarte y Oscorima. Es lamentable que haya venido a criticar de los hermanos que salieron a protestas. Ninguno de los 10 era terrorista ni tenía procesos penales como usted”, encaró.

En el pasado, Oscorima fue denunciado por regalar relojes de lujo a dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huamanga a cambio de favores. En el 2014, fue investigado por el Congreso por supuestos vínculos con el narcotráfico. Al año siguiente, el gobernador fue sentenciado por corrupción. Estuvo prófugo por 9 meses y, finalmente, fue recluido en un penal. En mayo del 2017, recuperó su libertad.

A la única legisladora que respondió a detalle fue a Margot Palacios (Perú Libre), quien consultó sobre los procesos antes mencionados. “Fui sentenciado de manera injusta. Salí absuelto, de modo que no tengo ninguna sentencia condenatoria”, indicó. Sobre los supuestos Rolex entregados a los magistrados, alegó que se trata de “una leyenda urbana” que negó “categóricamente”.