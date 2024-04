Wilfredo Oscorima acude este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Rolexgate: todos los detalles

Fuente: Canal N

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, para que informe sobre los relojes Rolex que entregó a la presidenta Dina Boluarte, quien está incursa en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La sesión está programada para este martes desde las 15:00 horas y será semipresencial, según la agenda.

El abogado Humberto Abanto, defensa legal de la autoridad regional, confirmó que su patrocinado acudirá al Palacio Legislativo, donde el grupo de trabajo presidido por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) planea preguntarle por los detalles de la compra de los artículos de lujo: las fechas y el lugar donde los adquirió, los precios, los comprobantes de las transacciones y si los declaró “ante las instancias correspondientes” como Contraloría.

En esa misma sesión, el grupo decidirá si solicitará facultades de comisión investigadora por el llamado Rolexgate, un requerimiento que, si tiene luz verde, debe elevar al pleno. En una cita anterior, adonde Boluarte fue convocada, pero no asistió porque alegó un “especial estatus de inmunidad”, se aprobó realizar el pedido, aunque hubo una reconsideración.

Zósimo Cárdenas y Werner Salcedo, gobernadores de Junín y Cusco, respectivamente, también han sido citados para que declaren si realizaron una “colecta para presunta adquisición de un objeto de alta gama de origen francés” para que sea entregado a la mandataria “a cambio de ser favorecidos con presupuesto público”.

Comisión de Fiscalización del Congreso

Inicialmente, Oscorima negó haber entregado los artículos a Boluarte y hasta aseguró que no tenía que “ver absolutamente en nada de este tema”; sin embargo, varió su versión hasta que la mandataria admitió que se los prestó. “Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me los prestó. [...] Ya los he devuelto”, dijo en un mensaje televisado.

La semana pasada, el gobernador ayacuchano acudió al Ministerio Público en calidad de testigo, pero optó por guardar silencio. Su defensa legal ha informado que el miércoles 10 de abril acudirá nuevamente a la Fiscalía, esta vez para exhibir el Rolex DateJust que compró en la Casa Banchero el mismo día en que la presidenta cumplía 61 años, según información alcanzada a la justicia por el gerente de la joyería, Héctor Banchero.

La adquisición fue registrada con la boleta de venta N.º BI/B002-0003701 el 31 de mayo de 2023 y quedó archivada con el documento de identidad del comprador —06825885—, que pertenece a la autoridad regional y aliado político de Boluarte. El modelo del artículo, identificado con el numerado ‘M126231-0027′, destaca por el brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y la combinación del oro rosa y cristal de zafiro. Su precio exacto es de 18 mil 250 dólares.

Fuente: Cuarto Poder

Según datos del portal de Transparencia citados por la televisora, ese mismo 31 de mayo, Oscorima estaba en Lima y, entre las 16:54 horas y 17:18 horas, acudió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Una semana después, según la investigación de La Encerrona, la presidenta lució por primera vez un modelo idéntico al adquirido por el gobernador. Expertos en artículos de lujo dijeron a Cuarto Poder que Boluarte ha exhibido otros dos Datejust 36 de oro blanco y diamantes, además de un modelo Day-date. Ninguno fue hallado por los fiscales durante los allanamientos.

Oscorima había mostrado un Rolex de oro rosa durante una entrevista que concedió al dominical a fines del mes pasado, cuando afirmó que compró el artículo “para una persona especial”, aunque no recordaba en qué fecha. “Me encanta [la marca suiza]. Antes de ser autoridad he tenido Rolex. Colecciono dos o tres, punto”, dijo entonces.