Dina Boluarte en la mira del Congreso: Comisión de Fiscalización volverá a citar a la presidenta por caso Rolex

Miembro de la Comisión de Fiscalización informó sobre las acciones que tomarían con relación al caso Rolex. | RPP

Comisión de Fiscalización busca una mayor participación de los implicados en el caso Rolex. Tan es así que no solo esperan que se les otorgue facultades de comisión investigadora, sino que, de aprobarse, volverán a citar a la presidenta Dina Boluarte para que responda por su cercanía a distintos gobernadores y las lujosas joyas con las que fue captada.

Héctor Valer, integrante de dicho grupo de trabajo, confirmó que tomarán algunas declaraciones en su despacho debido a la investidura, las cuales difundirán “en algunos extremos”.

“Considerando que es la primera mandataria, nosotros la citaremos, en primer lugar, en su propio despacho para apersonarnos todos los miembros de la Comisión de Fiscalización a fin de que manifieste o preste sus primeras declaraciones, las cuales, en algunos extremos, haremos público porque el perú necesita saber la verdad”, declaró en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, la dignataria ya fue citada el pasado 2 de abril; sin embargo, envió un oficio argumentando que solo declararía frente a la Fiscalía. Aunque la Comisión busca tener facultades investigadoras, aún no las solicita ante el Pleno del Congreso. Se espera que lo haga este miércoles 10 de abril.

Integrante de la Comisión de Fiscalización solicitarán la asistencia de la jefa de Estado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

En otro momento, el expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo indicó que pedirá que Wilfredo Oscorima, calificado como ‘hermano’ por la mandataria, pase de testigo a investigado. “El señor, en principio, ha mentido ante todo el país en lo relacionado con los Rolex, al decir que no sabía nada, y luego aparece manifestando que si le había prestado a la señora presidenta, y la presidenta lo ha confirmado así”, sostuvo y agregó que “ojalá pueda justificar esos regalos”.

Aunque el gobernador de Ayacucho sí asistió al grupo de trabajo parlamentario, se negó a responder por el caso Rolex. “Por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme a dar respuesta en tanto que me encuentro como testigo en esta investigación”, dijo ante el equipo que preside el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

La postura del funcionario incomodó a los legisladores. “¿Por qué tanto miedo [a responder]? ¿Por qué le regaló, prestó esos Rolex?”, señaló Alex Flores (no agrupado). “La población necesita saber la verdad. Miren dónde están Pedro Castillo, Lilia Paredes, el prófugo Juan Silva”, dijo Héctor Ventura (Fuerza Popular) a su turno.

Fuente: Congreso de la República

Reprogramaciones

Otro de los gobernadores citados fue el de Cusco, Werner Salcedo, quien solicitó la reprogramación indicando que ya tenía eventos programados en su agenda.

“He pedido una reprogramación. Estoy en actividades desde las 7 a.m. y no podía fallar a la niñez, a las autoridades que han sido citadas para el día de hoy. Estamos hablando de cinco municipios con quienes teníamos cita el día de hoy, y seguimos con la tarea. Ayer yo me encontré con el presidente de la comisión, le expliqué el tema y estuvimos de acuerdo en reprogramarla, al menos de manera verbal, y esto se está llevando de manera documentaria”, dijo el funcionario que admitió haber recibido un reloj por parte de Oscorima debido a que tenía “la mano vacía”.

En la previa, el gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, hizo lo propio. De esta manera, deberá acudir este miércoles 10 de abril a fin de responder sobre las personas naturales y jurídicas que adquirieron relojes Rolex y otras joyas de alta gama en los últimos cinco años.