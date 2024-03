“Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia”, las reacciones luego del allanamiento a la casa de la mandataria por caso Rolex

Vivienda de Dina Boluarte fue allanada de manera sorpresiva este viernes

El Ministerio Público y la Diviac de la PNP vienen llevando a cabo desde alrededor de las 11 p.m. del viernes 29 de marzo un procedimiento histórico al registrar el domicilio de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en el distrito de Surquillo. La diligencia se realiza como parte de las investigaciones preliminares que se siguen en el llamado ‘caso Rolex’.

El hecho generó diversas reacciones por parte de políticos peruanos. El congresista Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, fue enfático en la plataforma X al invocar a las fuerzas democráticas del país a ser implacables, como lo fueron con el golpista Pedro Castillo. “Seámoslo también ahora, en tanto que la mandataria por voluntad propia no ha querido dar explicaciones de sus lujosos relojes y pulseras. Es hora de ser consecuentes y asumir posición”, precisa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un impeachment en contra de la mandataria, señaló que aún no queda claro que de producirse una vacancia habría necesariamente un adelanto de elecciones, “porque en principio los plazos y las nuevas reglas electorales (período de militancia, internas, primarias, etc.) que regirán en 2026, ya están fijados por ley, incluso la bicameralidad”.

Parlamentario de Renovación Popular evidenció su rechazo a la paridad y alternancia. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Muñante recordó que la Constitución señala que el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, lo que no significa que las elecciones sean inmediatas. “Y con respecto sobre en quién recaería la presidencia, aún no está definido, porque las fuerzas políticas podrían elegir una nueva mesa directiva. Pero no nos adelantemos, Dina Boluarte aún está a tiempo de salir a aclarar; de no hacerlo, entonces una nueva sucesión no sería nada descabellado”, precisó.

En tanto, el legislador no agrupado, Carlos Anderson, afirmó que la actual situación de la jefa de Estado es terrible. “Evidentemente, la señora Boluarte está viviendo su propio vía crucis como consecuencia de su rebeldía ante una decisión judicial. La verdad creo que está sumamente mal asesorada. Ella tiene una protección como presidenta, pero desde el punto de vista político queda claro que esto es un desastre para la imagen de la señora Boluarte como jefa de Estado. Y para el país”, puntualizó.

Para Anderson, este hecho es una más en la “tragedia” que vivimos desde el 2016 que comenzó con pataletas electorales del fujimorismo, es una piedra que está rodando al abismo. La situación se le está complicando en todo aspecto.

Respecto a la posibilidad de impulsar una vacancia presidencial, comentó que si bien es un mecanismo que está regulado por la constitución, hay que medir las cosas, porque todavía no hay una situación que pruebe el delito. “Sospecho que la señora no tiene cómo justificar todas esas joyas, y vamos a encontrarnos probablemente que ha habido actos muy cercanos a la corrupción y eso va a tener consecuencias. Pero no estamos allí”, señaló en RPP.

Agregó que quienes promueven la vacancia son los que defendieron a Pedro Castillo, por lo que se le hace muy difícil adherirse a la moción. Subrayó que la presidenta tendría que salir dando un mensaje a la Nación y poniéndose a disposición de la justicia. “Habrá que forzarla a que la señora venga a dar explicaciones al Congreso”, dijo.

Posteriormente, en Canal N, Anderson afirmó que la presidenta debe presentar su renuncia, en caso no pueda explicar el origen de las suntuosas joyas.

Pide su renuncia

Por su parte, el congresista Héctor Valer apuntó que la mandataria merece ser investigada como cualquier ciudadana. Y reconoció que la situación se le complica no solo por la joya que se viene vislumbrando por las noticias, sino también por el desbalance patrimonial del club Apurímac.

Héctor Valer defendió a Pedro Castillo. Foto: AFP/Juan Pablo Azabache

“Lo más importante es alcanzar los votos mínimos que la constitución pide para vacarla. En consecuencia, creo que la señora Dina Boluarte, si tuviese el principio moral, debería renunciar a la presidencia de la República, de esa manera tranquilizar al país y también guardar el prestigio internacional del Perú, toda vez que las inversiones internacionales se fijan en la estabilidad y la paz social”, sostuvo.

Sale en su defensa

El legislador de Avanza País, Diego Bazán, fue más cauto y le dio su respaldo a Boluarte. A través de su cuenta de X, salió al frente y criticó al Ministerio Público. “Vergonzoso maltrato a la investidura presidencial y a quien representa a la Nación. Presidenta Boluarte debe responder a la justicia acorde con su prerrogativa. Lo visto hoy es un espectáculo lamentable, muy distante a la verdadera búsqueda de justicia”.