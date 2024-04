Sebastián Ortiz, el joven mediocampista peruano que escala peldaños en Portugal: juega en CD Tondela a la espera de un llamado de la selección

Sebastián Ortiz escala peldaños en Portugal con el propósito de llegar a la selección peruana. - Crédito: Difusión

Sebastián Ortiz construye en silencio su carrera en Portugal. Sin hacer ruido cumplió todo su rol formativo en Paços Ferreira y ahora se trasladó a CD Tondela esperando el debut oficial en la Liga Portugal SABSEG (Segunda División). Hay razones para creer en ello: destaca en la categoría Sub-19 y entrena constantemente con el plantel principal. De dar ese paso adecuado, espera que en Perú volteen a verlo pues su máximo sueño es representar a la selección nacional como sus referentes Sergio Peña y Renato Tapia.

- Un peruano en Tondela de Portugal. ¿Cómo se dio tu llegada?

Bueno, la verdad que antes de llegar a Tondela estuve en Pacos de Ferreira. Gracias a AGREF se me dio la oportunidad de llegar a Europa, en Portugal principalmente. Destaqué en Pacos de Ferreira estando tres años y jugando muy bien. Ahora estoy en Tondela U19, fue de mis mejores opciones.

- ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

Excelente. Tondela es una ciudad bien chiquita que me acogió muy bien al igual que el club. Me siento muy feliz aquí, que me dan las oportunidades que tengo, ir a la profesional a entrenar. Me alegra porque es un cambio que hice en mi vida para mejor.

- ¿Ves un giro en tu carrera con este paso?

Sí, muy grande. Yo me siento mucho más enfocado y mucho más maduro, porque la experiencia que estoy agarrando en Tondela no sé si en Pacos la tenía, pero aquí gracias a Dios la estoy teniendo: de ir y entrenar a la profesional, que es mucha diferencia.

Sebastián Ortiz, de 19 años, llegó a CD Tondela a finales del 2023. - Crédito: Difusión

- Estás en una institución que no hace mucho acogió a un compatriota: Sergio Peña. ¿Crees que puedas superarlo?

La verdad que creo que sí lo puedo superar. Yo siempre quiero ser mejor que todos. Para mí es un excelente mejor, pero sí siento que puedo superarlo.

- Asentado en las divisiones menores de Paços Ferreira y ahora en Tondela, pero no se suele escuchar de ti en Perú. ¿Por qué?

[Piensa] La verdad que no lo sé, porque vengo haciendo muy buenos partidos aquí, jugando muy bien y estoy en la profesional. No sé por qué no se escucha mucho de mí allá. Yo estoy enfocado en mí y no estoy muy atento a lo que dicen.

- ¿Cómo inicia tu historia en Portugal? Tengo entendido que estás allá desde los 14 años.

Sí. Vine después de mi cumpleaños a Portugal gracias a AGREF que me dieron la oportunidad. Me dieron una prueba y la agarré con todo quedándome aquí. Ahora, gracias a Dios, todo ocurrió bien y pude quedarme aquí.

- ¿En qué momento te diste cuenta que tenías ese factor especial para mantenerte allá?

Desde que vine aquí, porque estar acá no es fácil, cambia mucho tu vida. Y la verdad que cuando llegué fue para quedarme. Me dieron la oportunidad y la agarré sin pensar en nada. Si continúo aquí, quiero quedarme siempre.

El mediocampista peruano, de 19 años, explica su experiencia en CD Tondela de Portugal. | VIDEO: Infobae Perú

- ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que nada más siendo un adolescente desarrollarías tu carrera en el extranjero?

Bueno, desde chiquito, cuando entrenaba con mi abuelo -quien ya no está aquí conmigo-, me decía ‘tú vas a llegar a jugar en Europa, eres un jugador europeo’. La verdad que siempre tenía en mi cabeza entrenar por aquí. Entonces desde chiquito ya lo tenía pensado y cuando me dieron la oportunidad no la desaproveché.

- ¿Cómo es el grado de exigencia de los entrenamientos allá? ¿Es igual para todos o para los extranjeros hay un nivel extra?

La verdad que es igual para todos, pero tú sabes lo que puedes mejorar y prepararlo a parte. Por ejemplo, en Portugal es bastante intenso y veía que si no estaba bien, iba a trabajar aparte para estar al nivel de todos. En realidad todos somos iguales. Ahora en la profesional es otro ritmo, porque es muy diferente que es en las formativas. Hay más fuerza, más intensidad y más choque. Hay que trabajar y trabajar para estar a la par que ellos.

- ¿Cuál es la valoración del futbolista peruano en Portugal? ¿Cuál es el concepto que tienen de los jóvenes o mayores?

La verdad que aquí en Tondela todos me hablaron muy bien de Sergio Peña, que era un jugador excelente. Estando en la profesional me dijeron que era el nuevo Sergio Peña [ríe] y que él era cinco estrellas, jugaba muy bien. En ese aspecto veo que el fútbol peruano está mucho mejor y que ahora lo ven con otros ojos. Ahora podemos estar en Europa y llegar lejos.

- ¿Qué es Paços Ferreira para ti?

Lo definiría como excelente. Me gustó bastante pasar por ahí. Me formaron, me acogieron muy bien y me ayudaron para madurar y así llegar a otro club para tener más oportunidades. La verdad que ha sido un excelente club para mí.

Sebastián Ortiz midiéndose contra Benfica en el campeonato U19 de Portugal. - Crédito: Difusión

- ¿Cómo te definirías?

Yo soy mediocampista. En lo que me diga el entrenador puedo jugar. Juego con la diestra, soy dribleador, soy ‘10′, me gusta mucho patear al arco y dar asistencias. En realidad juego en todo el mediocampo como ‘6′, ‘8′ y ‘10′, y estoy jugando de extremo.

- En el día a día, ¿sigues el fútbol de Perú? ¿A la selección peruana?

Claro. Me doy mi tiempito, porque a veces aquí los partidos son de madrugada. Entonces tengo que descansar bien. Al día siguiente veo los partidos en resúmenes. Estoy siguiendo bastante a la selección peruana. Me gusta y he visto bien los partidos amistosos. Veo mucho mejor a la selección y más unidad como una familia. Me gustaría estar ahí como una buena opción.

- ¿Crees que en algún momento vestirás la camiseta bicolor?

A mí me gustaría mucho mucho representar a mi país, vestir la camiseta, defender a mi Perú, ganar partidos y llegar al equipo principal como Renato Tapia, que es uno de mis ídolos. Algún día me gustaría jugar con él en la selección.

- ¿Qué tiene ahora Sebastián Ortiz en el horizonte?

Todavía no lo puedo decir, pero se vienen muchas buenas cosas. Vamos a continuar para que vengan más.