Sergio Galliani cuenta por qué rechazó regresar a ‘AFHS’: “No me voy a comer 12 horas grabando”

Sergio Galliani rechazó estar en las nuevas temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio' | La Lengua

Sergio Galliani, recordado por haber interpretado a ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, confesó haber recibido una propuesta para regresar a la teleserie de América TV, cuya novena temporada fue estrenada en el 2022 después de seis años de ausencia. El artista nacional declinó la invitación, manteniéndose firme en su decisión de no volver a aparecer en pantalla.

“Por suerte me siguen llegando miles de proyectos, pero yo siempre digo que no, no y no. Me invitaron para la renovación de Al Fondo Hay Sitio y de otras novelas más, pero dije que no”, señaló el actor peruano en el espacio ‘La Lengua’.

Sergio Galliani explicó que optó por no participar en las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ debido a su deseo de disfrutar plenamente los años que le quedan por vivir, esperando que sean muchos. Para lograrlo, ha optado por dejar de trabajar en televisión y centrarse en actividades que le apasionan.

'Miguel Ignacio' se quedó solo al final de la octavada temporada de 'AFHS'.

“Yo no hago televisión hace años. Hay un mito en las carreras públicas, si no te ven en pantalla, se preguntan de qué estás viviendo y de qué estás comiendo, hasta mis sectoristas del banco se preocupan. Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado”, resaltó el popular ‘Nachito’.

La pareja de Connie Chaparro dejó en claro que no podría alcanzar la edad de 100 años si decidiera regresar a la producción de América TV, debido al extenuante ritmo de trabajo que implica estar en grabaciones. “No me voy a comer 12 horas del día ahorita [...] Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas”, sostuvo.

Sergio Galliani reconoce haber sido llamado para las nuevas temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/Youtube

¿En qué trabaja Sergio Galliani?

Durante la pandemia del COVID-19, el reconocido actor Sergio Galliani se lanzó al mundo empresarial, fundando tres nuevas empresas en sectores diversos: una dedicada a la venta de café, otra al alquiler de casas y, la más innovadora, EcoBus, un proyecto de transporte que utiliza minibuses y buses operados completamente con energía eléctrica.

“Yo soy fierrero, me gustan los carros, las motos. Pero más allá de eso, todos decimos: ‘Oye, esto está mal, esto es un caos, contamina, mira cómo maneja. Y nadie hace nada’ (...) Con mi socio teníamos la idea de crear un sistema de movilidad para que las familias puedan viajar, con un circuito de paradas por la costa. Vino la pandemia, y dijimos que lo que habíamos pensado va a ser más importante”, expresó a Perú 21 sobre el nacimiento de su negocio.

Por el lado artístico, Sergio Galliani sigue presentándose con su banda de punk rock Chabelos, formada por Giovanni Ciccia, Lufo Armestar, Jhoan Carmona y Lucía Córdova.

Sergio Galliani se lanzó como empresario en el 2020.

Sorpresas en la temporada 11 de ‘Al Fondo Hay Sitio’

La próxima temporada de la popular serie peruana “Al Fondo Hay Sitio” no contará con la participación de María Grazia Gamarra y Joaquín Orbegoso, quienes interpretaron a Macarena Montalbán y Mike Miller Villavicencio, respectivamente. Así lo ha confirmado Gigio Aranda, director general y guionista de la producción de América TV. Sin embargo, existe la posibilidad de que Christian Thorsen y Nataniel Sánchez regresen al elenco en los papeles de Raúl del Prado y Fernanda de las Casas en la undécima entrega de la serie.

Gigio Aranda indicó a El Comercio que, previamente, Nataniel Sánchez fue convocada para la novena temporada, pero ella rechazó la oferta. “Nosotros la quisimos originalmente (a Nataniel) y ella dijo que no, pero también hay otra cosa, nos ayudó que no haya estado porque nos inventamos una Macarena con María Gracia Gamarra que estuvo espectacular”, dijo.

Gigio Aranda es el director general de 'Al Fondo Hay Sitio'. Composición Infobae Perú

¿Cuándo estrena la temporada 11 de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La esperada undécima temporada de la popular serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’ hará su regreso a las pantallas este lunes 8 de abril, siendo transmitida a las 8:40 p.m. por América Televisión.