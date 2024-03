Jota Benz expone a Magaly Medina por agradecer torta en su cumpleaños: “Pasa el dato del canje”

Magaly Medina critica a Jota Benz y Angie Arizaga por exponer embarazo | Magaly TV La Firme

Magaly Medina siempre ha sido muy critica con Angie Arizaga y Jota Benz desde que anunciaron que están esperando a su primer hijo juntos. La conductora de espectáculos lamentó que el exchico reality no tenga en mente cuando se casaría con su pareja, pese a que ya están próximos a tener su primogénito.

Por ello, no dudó en mostrar su rechazo frente a sus declaraciones. Pero eso no fue todo, pues a raíz del anuncio del embarazo, la pareja no ha dejado de compartir cada detalle de esta etapa, un hecho que no ha sido del agrado de Medina Vela.

En su reciente programa del 28 de marzo, la popular ‘Urraca’ mostró una nota en la que se evidencia que la familia Benz Arizaga no hace más que grabar cada uno de los momentos de esta etapa y, de acuerdo a lo que cree, esto sería para conseguir canjes. Recalcó que incluso esto se daría porque la pareja ya no tiene contrato fijo con América televisión.

“Todo con la cámara. Los momentos más efusivos, emocionantes, sentimentales. Todo está pensado cada una de las reuniones familiares, al estilo de las Kardashian, pero desde Chollywood. Todo eso grabado, no es que sea espontáneo, todo está premeditadamente hecho, guionado, la cámara está donde debe estar y seguro han contratado a alguien que los vaya grabando y vaya en cada visita que sea como parte de un guion. Ese es el mundo de las redes, es la nueva televisión”, finalizó.

Jota Benz expone canje de Magaly Medina y le pide datos. (Instagram)

Ante estas declaraciones, Jota Benz no se quedó de brazos cruzados y decidió responder muy a su estilo. El joven usó sus redes sociales y se lanzó a comentar una de las fotografías de Magaly Medina, quien celebra su cumpleaños número 61 este domingo 31 de marzo.

En el post de la ‘Urraca’, ella agradece la decoración, la fotografía y la torta de sus instantáneas, por lo que esta práctica es usualmente cuando recibes como canje de publicidad. Por ello, Jota dejó su comentario e hizo hincapié en el canje.

“Feliz día! Ahí me pasas el dato del canje de la torta”, fue lo que mencionó y que fue celebrado por más de un usuario en las redes sociales.

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron la llegada de su primer bebé

Angie Arizaga y Jota Benz conforman una pareja altamente apreciada en el ámbito televisivo de Perú. Tras comunicar mediante redes sociales que esperan su primer hijo, sus seguidores se mantienen expectantes ante cualquier novedad que ambos comparten en sus plataformas.

Por este motivo, los exintegrantes de reality compartieron en su perfil de Instagram cómo descubrieron el embarazo de Angie. Admitieron que intentaron concebir durante un año; no obstante, enfrentaron dificultades debido a que, durante meses, las pruebas de embarazo arrojaban resultados negativos.

“A los seis meses nos preguntamos qué estaba sucediendo, por qué creíamos que no funcionaba... Fue desalentador ver cada mes una prueba que indicaba: no embarazada”, manifestó Angie Arizaga, visiblemente emocionada.

Angie Arizaga revela cuánto tiempo de gestación tiene.

Jota Benz, por su parte, expresó lo arduo que era observar a su pareja triste por no poder concebir. “Aparecía el negativo, y su menstruación llegaba al día siguiente. Era realmente duro, se generaba un ambiente de tristeza y teníamos largas conversaciones”, indicó.

Ante esta situación, visitaron a un especialista, quien les sugirió someterse a un tratamiento hormonal durante tres meses. El médico les aseguró que tras el tratamiento, Angie podría embarazarse, aunque esto finalmente no sucedió.

Angie decidió entonces enfocarse en su bienestar emocional e interrumpir las pruebas mensuales de embarazo. “Me afectaba emocionalmente realizar la prueba cada mes y eran días sumamente tristes para mí”, compartió.