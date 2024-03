Jean Deza confesó que Leandro Paredes y compañeros de Boca Juniors le hicieron bullying en Argentina: “Echaban agua a mi colchón y quemaban mis cuadernos”

El 'Ratón' contó detalles del infierno que padeció en la cantera del club 'xeneize', donde coincidió con Leandro Paredes. (Video: Trome Perú)

Jean Deza fue uno de los jugadores peruanos que más prometía en los últimos 10 años. Y es que desde que se dio a conocer en el Sudamericano Sub 20 del 2013, asomaba a ser uno de los líderes de la ‘bicolor’ en las siguientes generaciones. No obstante, su carrera estuvo plagada de indisciplinas que le impidieron tener una regularidad y destacar en las grandes ligas. Pero antes de ello, tuvo un pasado en Boca Juniors. En ese sentido, el ‘Ratón’ reveló el infierno que vivió en la cantera del club ‘xeneize’.

Con apenas 13 años, el talentoso jugador partió a Argentina junto a otro compañero de Academia Cantolao (su club de formación) para probarse en Lanús, pero no fue sino en el elenco de La Bombonera en el que sorprendió a técnico campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental.

“Nos llevaron a probar allá, le metimos chocolate. Los argentinos se cuidan entre ellos, lamentablemente nosotros no. Los argentinos nos sacaban la mie... Tuve una prueba con Boca Juniors, habían como 400 niños de todos lados”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘La Fe de Cuto’.

En eso, contó que su juego encandiló al ‘Virrey’ se le acercó y decidió que se quede en la entidad ‘gaucha’. “Pararon el partido y quien cruza a sacarme de la cancha fue el maestro Bianchi, que era el director deportivo. Me dijo ‘ven, peruano’. Me llevaron a la oficina y dijo que tenía que quedarme. Hice tres goles. Allí me metieron a vivir a la Casa Amarilla, a la pensión. ¡No lo podía creer! Sueño cumplido, nunca había visto eso”, dijo.

El 'Ratón' contó de un recuerdo agradable que tuvo con el extécnico campeón de Copa Libertadores con el club 'xeneize'. (Video: Trome Perú)

Vía crucis en Boca Juniors

Ahí fue cuando Jean Deza contó que Leandro Paredes, actualmente en AS Roma y campeón del mundo con la ‘albiceleste’ en Qatar 2022, y otros jugadores de Boca Juniors le hicieron la vida imposible en Casa Amarilla.

“Cuando me metieron a esa pensión, fue una de las experiencias más tristes de mi carrera. Los argentinos entre ellos se cuidan, no somos como acá. Yo no podía hablar ahí, me decían ‘cállate, peruano’. En mi categoría estaba Fragapane y Leo Paredes, ahorita que está en Roma. Pero me hicieron la vida imposible. Íbamos al colegio y el primer día, cuando fui por el desayuno me senté en una mesa y todos se pararon, me dejaron solo. Todos eran de mi categoría 93, pero sabían que yo iba a quitarle el puesto a uno de ellos. Estuve comiendo solo durante días, hasta que dos de Córdoba se me acercaron y nos conocimos”, señaló.

Leandro Paredes fue uno de los grandes proyectos de Boca Juniors. - créditos: Agencias

Eso no fue todo, ya que el futbolista de Alianza Atlético dio a conocer sucesos inauditos que hicieron que su estadía sea para el olvido. “En el cuarto dormía con tres jugadores más de mi posición. Echaban agua a mi colchón, me quemaban mis cuadernos. Los domingos hacían parrilla con su fernet. No me invitaban, no dejaban que use la piscina. Me hicieron la vida imposible, hasta que ya no me aguanté. Para comunicarme con mi familia tenía que usar Messenger y Hi5, me ponía los audífonos y venían, me los quitaban y me botaban”, comentó.

Para finalizar, el talentoso jugador reconoció que tuvo que pedir ayuda a su agente para salir de ahí. “No aguanté, estaba hablando con mi madre, me fui contra uno y me sacaron la put... En la pensión todos calladitos, nadie decía nada. A mi empresario le dije que me sacara porque me iban a volver loco. Allá se protegen, que no tiene que venir un extranjero para darle todo en bandeja. Allá te hacen hombre. Acá, lamentablemente, viene un extranjero y ‘toma que te doy’, está mal porque se la tiene que ganar y sufrir para respetarlo. Aquí le abrimos la puerta a los extranjeros, pero ya depende de cada club”, precisó.