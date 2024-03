Videojuego peruano Rhythm Doctor gana premio en la convención de desarrolladores más importante del mundo

La iniciativa de Rhythm Doctor es iniciativa de 7th Beath. - Crédito: difusión

Rhythm Doctor, un videojuego hecho por 7th Beat Games, desarrolladora peruana que empezó como un proyecto universitario, ha sido galardonado con el premio a la excelencia en audio durante la edición 26 de los premios Independent Games Festival (IGF).

Este importante reconocimiento fue otorgado en el contexto de la Game Developers Conference, celebrada en San Francisco, Estados Unidos, un encuentro considerado el más significativo en este ámbito a nivel mundial.

Rhythm Doctor, ganador de la categoría excelencia en audio de IGF

El premio obtenido por Rhythm Doctor a la excelencia en audio no solo subraya la calidad del diseño sonoro del juego, sino que también destaca el talento y la innovación provenientes de la industria peruana de videojuegos.

Dicho reconocimiento se da en una categoría especialmente competitiva, la cual evalúa la habilidad de los desarrolladores para integrar el audio de manera que enriquezca la experiencia del jugador.

La Game Developers Conference, en donde se entregó el galardón, es un escenario prestigioso que congrega a profesionales y aficionados de la industria del entretenimiento interactivo, además de que proporciona una plataforma importante para el reconocimiento de logros destacados en el desarrollo de videojuegos.

Equipo reconoce labor de los demás nominados en su categoría

El videojuego Rhythm Doctor ha sido galardonado nuevamente, con lo que se consolidó su posición como una de las propuestas más innovadoras en el ámbito de los videojuegos. En una reciente ceremonia, Hafiz Azman, diseñador principal, subió al estrado para recibir el premio. La ocasión también contó con la presencia de Celesti Whispers, responsable del diseño sonoro.

“Gracias a todos en el IGF y gracias a todos por el gran apoyo tanto en persona como en línea. Todos los finalistas de audio fueron increíbles, ¡todos están haciendo un trabajo realmente inspirador!”, expresó el líder del equipo desarrollador de 7th Beat Games.

El desarrollo de Rhythm Doctor ha sido un viaje de innovación y experimentación en el campo de los videojuegos musicales. La capacidad del juego de ofrecer una experiencia desafiante y, al mismo tiempo, reconfortante es lo que ha capturado la atención de un público amplio.

7th Beat Games y su camino al reconocimiento internacional

La empresa 7th Beat Games, dedicada al desarrollo de videojuegos, ha logrado destacarse en el panorama internacional al ser reconocida con varios galardones a la excelencia en audio de sus creaciones.

Desde su financiamiento inicial, por parte del Gobierno de Malasia en 2015, hasta la reciente obtención de cofinanciamiento por StartUp Perú 2017, patrocinado por ProInnóvate del Ministerio de la Producción, la trayectoria de la empresa ha estado marcada por el éxito y la innovación en el ámbito de los juegos independientes. El año 2017 resultó especialmente fructífero para la empresa, al recibir distintos reconocimientos a nivel de desarrollo en importantes eventos del sector.

Los premios incluyen ser finalista en IndieCade LA, la nominación a WePlay China Best Overseas Game, y ganadora de Best Audio en Level Up KL y BICFest, además de alzarse con el Indie Prize: Best Audio Award. Estas distinciones no solo solidificaron el prestigio de 7th Beat Games en la industria, sino que también resaltaron su compromiso con la calidad y el detalle en el diseño de sonido de sus videojuegos.

¿En qué consiste el videojuego Rhythm Doctor?

Rhythm Doctor es un juego de ritmo ambientado en un mundo donde desfibrilar los corazones de los pacientes al compás de sus latidos tiene propiedades curativas.

Los jugadores deben tocar tu barra espaciadora en el momento exacto del séptimo pulso. En este universo, cada persona tiene diferentes enfermedades basadas en la teoría musical: polirritmos, hemiolias, compases irregulares y otros.

Sin embargo, no es necesario tener conocimientos previos porque Rhythm Doctor está diseñado para que aprendas de forma práctica.