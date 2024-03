Mávila Huertas dio a conocer que se abrió una cuenta de Tinder: “Entré en pánico”. | Magaly TV La Firme.

Hace unos meses, Mávila Huertas ingresó a ATV para reemplazar a Juliana Oxenford. Su llegada a este canal le ha permitido tener una larga y divertida entrevista con Magaly Medina, quien no dudó en consultarle sobre su actual situación sentimental.

La periodista reveló en ese mismo instante que, hasta la fecha, se encuentra totalmente soltera; sin embargo, expresó sus deseos por conocer a alguien y volver a enamorarse, esto luego de su frustrado romance con el exministro Luis Miguel Castilla.

Al conocer los deseos de Mávila Huertas, Magaly Medina le recomendó que se descargue la aplicación de citas Tinder, pues en esta red social podría conocer el amor, así como lo hizo Carlos Galdós con su actual esposa.

Fue en ese momento que la conductora de televisión reconoció que ya tenía una cuenta en Tinder, solo que lo eliminó rápido porque le dio vergüenza. “Tú sabes que yo abrí una cuenta en Tinder y la borré al toque... me dio roche”, confesó.

Mávila Huertas. (Instagram)

Asimismo, reconoció que entró en pánico debido a la cantidad de ‘match’ que logró en ese momento. Su hermano se percató de lo que estaba haciendo y le dijo que elimine la aplicación de inmediato, a lo que ella accedió.

“Entré a Tinder y empecé a recibir los match y a los tres minutos mi hermano me dice ‘tú estás coju... borra eso’ y borré al toque la cuenta, entré en pánico”, agregó entre risas.

En ese sentido, Mávila Huertas procedió a explicar que ella es más tradicional al momento de conocer a alguien para iniciar un romance, pues prefiere salir a conversar y tomar una taza de café, de esta manera conoce más a fondo a las personas.

“Yo soy de las que cree en el método más tradicional, me gusta salir, hablar con gente, el contacto. Tengo amigos que me quieren presentar a alguien o gente que te dice para tomarse un café y explicarte más un proyecto de ley”, acotó.

La periodista rompió su silencio tras sonada renuncia. (Foto: Instagram)

Finalmente, la periodista reconoció que ha salido en los últimos meses con diferentes políticos, de gobiernos anteriores. Además, aclaró que no acepta invitaciones de congresistas actuales, ya que ella prefiere más el Ejecutivo.

“Hay políticos que me han invitado a salir y he salido con ellos, algunos interesantes. Del Congreso no, de gobiernos anteriores. Parece que me persiguen los exministros. Lo mío está en el Ejecutivo, no en el Congreso”; dijo entre risas.

Hombre mayor y solvente la invitó a salir

Mávila Huertas se refirió a su pasada entrevista con Priscila Mateo, a quien en aquella ocasión le confesó que deseaba volverse a enamorar, pero que la persona correcta aún no había llegado. La periodista reveló que producto de esa conversación, un hombre mayor y solvente la contactó por Instagram para invitarle un café.

“No me acuerdo el nombre del señor, pero me escribió por redes diciéndome: ‘He visto el reportaje de los urracos, así que aquí estoy, soy un señor mayor, solvente y me encantaría tomar un café contigo’”, narró.

Luego de recibir este mensaje, ella prefirió no responderle, pues asegura que primero tiene que investigarlo. “Lo he dejado ahí, tengo que investigar, como periodista tengo que investigar primero”, refirió.