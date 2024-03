Magaly Medina y la cruel broma que le hizo a Mávila Huertas: “Priscila Mateo consiguió novio, tú no”

Magaly Medina lanzó cruel broma contra Mávila Huertas.

Durante la noche del pasado jueves, 28 de marzo, el set de Magaly TV La Firme, liderado por Magaly Medina, contó con la presencia de Mávila Huertas, destacada conductora del noticiero de ATV. Ambas periodistas hablaron sobre la vida personal y trayectoria profesional de Huertas.

En medio de la conversación, Magaly Medina le recordó la entrevista que le hizo el programa hace unas semanas, cuando la reportera Priscila Mateo la entrevistó. En aquella ocasión la experimentada conductora le prometió invitarla a almorzar si conseguía novia con su nota. Sin embargo, pasó todo lo contrario.

En aquella ocasión, Mávila Huertas se sinceró sobre su deseo de volver a enamorarse y detalló aspectos de su matrimonio con Roberto Reátegui.

Magaly Medina se burla de Mávila Huertas y recuerda apuesta

En el marco de la conversación con Magaly Medina, el 28 de marzo, la expresentadora de Panorama recordó una peculiar apuesta realizada con Priscila Mateo, reportera y pareja de Julián Zucchi. Esta consistía en que Huertas invitaría a almorzar a Mateo si, tras la difusión de su reportaje en el programa de Medina, conseguía encontrar pareja.

Medina destacó, con humor, que quien encontró pareja tras el reportaje fue Mateo y no Huertas. “Hiciste una apuesta con mi reportera, la reportera que te hizo ese reportaje consiguió novio, ella consiguió novio, no tú”, dijo entre risas la conductora de Magaly Tv La Firme.

Esta última acogió el comentario con buena disposición, reconociendo entre risas que el hecho ha sido del conocimiento público. “Me enteré, creo que todo el país lo sabe”; dijo Mávila Huertas entre risas, demostrando la buena correa que tiene ante las bromas pesadas.

Asimismo, señaló que un hombre mayor con supuesta solvencia económica la invitó a tomar un café. El admirador en cuestión, señaló que decidió contactarla tras ver el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’. Sin embargo, aún no ha aceptado la propuesta. “Lo he dejado ahí todavía para analizar, como buena periodista hay que investigar primero”, indicó.

Mávila Huertas revela el motivo de su divorcio con Roberto Reátegui. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Por qué se separó de Roberto Reátegui?

En otro momento de la entrevista, Mávila Huertas ahondó sobre su separación con Roberto Reátegui, pese a haber tenido una relación bastante sólida.

“La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quisiera tener hijos, me dolió. Y me alejé de él”, explicó Huertas.

La comunicadora confesó que llegó a congelar sus óvulos. Sin embargo, hoy en día ha decidido no convertirse en madre, como alguna vez lo quiso.

“Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso (de que las cincuentonas ahora pueden embarazarse gracias a la ciencia), pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos”, confesó la conductora de ‘Ocurre Ahora’.

En otro momento, contó que hizo una lista de donantes de espermas. En son de broma, dio los nombres de sus posibles candidatos. “Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: ‘por favor, mira...’, mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada”, dijo entre risas.

“La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá es cuando estaba con Roberto. Estaba muy enamorada de él, quería tener un hijo con él, que fuera ese niño al que ves y dices: ‘le veo rasgos míos y suyos’. Quería esa maternidad”, confesó ya más seria.