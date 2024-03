Mávila Huertas niega haber tenido un vínculo amoroso con César Hildebrand: “Fue una relación de director y reportera”

Mávila Huertas niega haber tenido un vínculo amoroso con César Hildebrand. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. En su participación en ‘Magaly TV La Firme’ el 28 de marzo, la periodista Mávila Huertas fue consultada por Magaly Medina acerca de los intensos rumores que vinculaban una supuesta relación entre ella y el comunicador Cesar Hildebrand durante su tiempo de trabajo en el canal 13.

“¿Es verdad que tuviste una relación con César Hildebrand?”, fue la pregunta inicial que le planteó la periodista. La figura de ‘Ocurre Ahora’ respondió de manera contundente, negando rotundamente cualquier vínculo amoroso y enfatizando que entre ambos existió únicamente hubo una relación profesional cuando ella era su reportera.

“Con César Hildebrand, no, pues Magaly, tampoco”, añadió la periodista, a lo que Magaly comentó: “Digo yo, eran solo rumores”. Mávila aseguró que él fue su mentor en el mundo del periodismo, y que solo tiene palabras de agradecimiento para el periodista.

“Soy enamoradiza, pero no te pases. Lo que sucede con Cesar Hildebrandt es un director que se convierte en un mentor conmigo, tuvo una relación de director y reportera que le exigió al máximo y yo le voy a agradecer toda la vida a su exigencia. Yo toda la vida, digo, para mí Hildebrandt fue el servicio militar obligatorio.”, agregó la comunicadora este 28 de marzo.

En la entrevista, Mávila también explicó cómo fue su matrimonio con el productor Roberto Reátegui, quien anteriormente estuvo casado con Mónica Delta. Según la personalidad de ATV, la decisión de casarse surgió a raíz de la detección de un problema de salud en su padre.

“(le dijo) ‘Roberto quiero que mi papá tenga la alegría, después de haberle dado el disgusto de haber empezado esta relación y con todo el ruido que esto generó. Que él tenga el gusto de llevar a su hija mayor del brazo’ y mi papá me llevó del brazo y creo que le moví el corazón”, sostuvo la comunicadora.

Roberto Reátegui acepta el pedido de matrimonio de Mávila Huertas por un noble motivo

En una narración emotiva, Mávila Huertas compartió cómo contrajo matrimonio con el productor Roberto Reátegui, quien anteriormente estuvo casado con Mónica Delta. La decisión de casarse surgió de un evento inusual.

Huertas relató que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico, donde ella perdió el control del vehículo y dieron una vuelta de campana, terminando con los cinturones de seguridad al revés. Después de recibir atención de la ambulancia, se produjo el momento de la propuesta inesperada.

“Oye, esto es una señal. Hemos sobrevivido, estamos peleados y acá estamos los dos hablando de nuevo. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?”, le preguntó Mávila Huertas a su entonces pareja, Roberto.

Sin embargo, la respuesta de Reátegui fue sorprendente. “No hables cojud..”, le respondió. “Le dije, Roberto, por favor, estoy en mi momento más emotivo, pensando que habíamos renacido juntos por una señal del destino”, relató Huertas en medio de las risas.

Mávila Huertas piensa en donar sus óvulos

En otro momento de la entrevista con Magaly Medina, Mávila Huertas compartió sus reflexiones sobre la maternidad y la posibilidad de donar sus óvulos. La periodista, quien estuvo casada con el productor Roberto Réategui, expresó que su deseo de ser madre se intensificó durante su matrimonio, pero que ahora considera otras opciones.

“En algún momento mi hermano me dijo: ‘Oye flaca, ten un hijo ya’. Pero no sé. La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá es cuando estaba con Roberto. Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él, de él, que fuera ese niño al que tú ves y dices: ‘le veo rasgos míos y suyos’. Quería esa maternidad. No era la maternidad de tener un hijo y ya. No, yo quería tener un hijo de Roberto Reátegui, no sola. Y no se dio”, afirmó Huertas durante la entrevista.

Posteriormente, la figura de ‘Ocurre ahora’ mencionó la posibilidad de la ovodonación como una alternativa que está considerando seriamente. “Después pensé en la ovodonación. ¿Habrá quien quiera tener un óvulo de Mávila? Son muy lindos. Lo estoy pensando seriamente”, concluyó.