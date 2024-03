Magaly Medina lanza frase tras reconciliación de Pamela López y Christian Cueva: “Una mujer independiente, no lo necesita”

Magaly Medina lanza indirecta tras reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva.

Magaly Medina se convirtió en la vocera de Pamela López, luego de que la joven saliera en sus redes sociales a anunciar su separación definitiva del padre de sus hijos, Christian Cueva. La esposa del deportista, después de hacer pública la noticia, conversó con Magaly Medina en más de una ocasión para contarle detalles de su infidelidad.

Incluso, reveló que era Pamela Franco la tercera en discordia y que Christian Domínguez, pese a ser su pareja, estaba enterado del acercamiento extramatrimonial. López, tenía clara la decisión que iba a tomar y era divorciarse del seleccionado peruano. Hasta le lloró a Magaly Medina asegurando que esperaba conocer el ‘amor bonito’.

Sin embargo, la periodista quedó decepcionada al ver que el último fin de semana, Pamela López acompañó a Christian Cueva a un retiro espiritual en Trujillo, a donde el futbolista asistió para arrepentirse de sus infidelidades y obtener el perdón de la madre de sus hijos.

En las imágenes se vio a Pamela recibiéndolo tras unos días en los que Cuevita habría encontrado la luz de Dios para seguir adelante por su familia. Tras ver estos videos, Magaly Medina evidenció su molestia en su programa y aseguró que la joven ha sufrido mucho en su relación y no confía en el hombre que tiene al lado.

Magaly Medina critico a Pamela López por perdonar a Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

“La ha hecho sufrir un montón. Su vida no es un camino de rosas, es un camino con un hombre del que siempre desconfía. Es alguien que duda, que tiene que andar revisando sus celulares, que así tiene que andar comprobando con quién va, con quién no va, cómo va, porque no le cree nada. Eso no es vida. Eso no es forma de vivir”, acotó.

En otro momento, mencionó que muchas de las esposas de los futbolistas aceptan este tipo de deslealtades por el dinero que les proporciona el deportista. “Pero estas mujeres piensan ‘tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar, cómo voy a salir adelante?’. También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad, y seguir aguantando a un tipo como pueda”, sentenció.

Sin embargo, en sus redes sociales, Magaly Medina también compartió un mensaje que, tenía clara referencia a este tema. “Una mujer económicamente independiente y emocionalmente estable, no te necesita, te elige. Y eso a algunos les aterra”, finalizó.

Magaly Medina lanza indirecta tras reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva.

El perdón de Christian Cueva a Pamela López en iglesia cristiana

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, fecha 25 de marzo, la presentadora Magaly Medina dio a conocer un reportaje especial elaborado por su equipo periodístico. Dicho material evidenció la participación de Christian Cueva en el evento denominado ‘Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo’, llevado a cabo en Trujillo.

A lo largo de su intervención en la conclusión del evento, el conocido ‘Cuevita’ expresó su solicitud de perdón hacia su esposa Pamela López, en presencia de reporteros que se mantenían en anonimato del programa dedicado a la farándula. Con una Biblia en su poder y expresando un genuino interés por modificar su conducta, el deportista, entre sollozos, manifestó su amor hacia la madre de sus hijos.

Christian Cueva rogó perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad: "Te amo, no era yo". (Captura: Magaly TV La Firme)

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”, declaró el futbolista a los presentes