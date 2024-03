Martín Vizcarra reclamó molesto en audiencia por pedido de viaje a Piura: Buscaba celebrar cumpleaños de su esposa

Martín Vizcarra pierde los papeles en audiencia donde pedía viajar al interior del país. Canal N

El expresidente Martín Vizcarra se mostró molesto durante la audiencia en la que la jueza escuchó sus argumentos para viajar a Piura, junto a sus familiares, para celebrar el cumpleaños de su esposa. Como se sabe, la Fiscalía investiga al exjefe de Estado porque habría recibido S/2,3 millones de parte de empresarios a cambio de que le otorguen las concesiones para ejecutar obras, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El pasado 20 de febrero de 2024, el exmandatario se encontraba dando una entrevista en vivo en Canal N cuando se enteró de que la Fiscalía le abrió otra investigación. Se trata de una indagación preliminar por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.

Ahora vuelve a ser noticia porque evidenció su enojo durante la audiencia, frente a la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El expresidente calificó de “injusta” la posibilidad de que le nieguen viajar a Piura, por temas familiares, durante Semana Santa.

“Pero lo consideraría realmente injusto cuando hemos visto que sí permiten en otros casos autorizar el viaje y en este caso no me autorice a mí. Lo único que hoy le pido por favor, con todo respeto al señor fiscal, es que si cree que no corresponden mis argumentos de viaje diga ‘me opongo’, pero que no venga a inmiscuirse en temas familiares, que no me venga a recomendar dónde debo ir, eso es algo que a mí me compete”, afirmó Vizcarra.

Su intervención fue interrumpida por el fiscal Osías Castañeda, quien le pidió que no le falte el respeto al asegurar que se “inmiscuye” en sus decisiones.

“No le voy a permitir al señor que diga la palabra inmiscuirse porque en ningún momento se le ha faltado el respeto”, respondió el fiscal.

Vizcarra continuó dirigiéndose a la magistrada y explicó que su intención de viajar a Piura es solo por temas familiares y no políticos.

Martín Vizcarra se mostró enojado durante audiencia donde pidió permiso para viajar a Piura por cumpleaños de su esposa. (Captura: Canal N)

“Para terminar, le pido que por favor no diga, como lo ha manifestado, que claramente mi intención no es viajar a Piura por motivos familiares y con eso me está faltando el respeto. Estoy yendo estrictamente por motivos familiares”, agregó.

En esa línea, el investigado comentó que anteriormente no le permitieron viajar por temas políticos, cuestionó esta decisión y criticó que no le dejen ir al interior del país.

“Cuando le pedí permiso por motivos políticos usted me denegó y no fui a Piura. O sea que no puedo ir por motivos políticos, no puedo ir por motivos familiares, no puedo ir por nada, solamente en función del criterio del fiscal”, señaló.

Continuó asegurando que aceptará la decisión de la jueza, a quien además agradeció por resolver con objetividad.

La magistrada le pidió que se calme y que en el proceso fiscal él también tiene derecho a expresar sus opiniones.

“A ver señor Vizcarra cálmese. Usted también es parte de este proceso por eso es que interviene con sus opiniones. No puede usted señalar que le está faltando el respeto, simplemente está dando sus opiniones”, respondió.

Momentos después, la jueza Salcedo declaró infundado el pedido del expresidente para viajar a Piura, con el motivo de celebrar el cumpleaños de su esposa, Maribel Díaz Cabello, entre el 27 y 30 de marzo.