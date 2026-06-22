Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

Antes de partir a tu destino, consulta la predicción del clima en Cuzco para las próximas horas en este lunes.
El clima para este lunes en Cuzco alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 0 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 7.
En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 2%, durante el día; y del 5%, con una nubosidad del 21%, a lo largo de la noche.
En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.
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Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.
En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.
El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.
¿Cómo es el clima en Perú?
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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