Richard Cisneros cree en inocencia de Martín Vizcarra en caso ‘Richard Swing’ y arremete contra Edgar Alarcón: “Quería como sea dar un golpe”

Richard Swing descarta reuniones con Martín Vizcarra cuando era presidente (Canal N)

El cantante Richard Cisneros reapareció y aseguró que cree en la inocencia del expresidente Martín Vizcarra en el denominado caso ‘Richard Swing’, donde se investigan las órdenes de servicio que obtuvo el artista en el Ministerio de Cultura durante el gobierno del vacado exmandatario. La semana pasada, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra el exjefe de Estado por este caso.

“No defiendo al señor Vizcarra. Ha sido presidente, tiene su abogado, tiene dinero, tiene la posibilidad de defenderse. (¿Consideras que él es inocente en el caso ‘Richard Swing’?) Claro que sí, porque yo no le debo nada a él. (¿Y el caso de Los Intocables de la Corrupción?) Yo creo que la Fiscalía está haciendo lo correcto porque nadie tiene corona”, declaró Cisneros en entrevista con Canal N.

Además, el cantante aseguró que conoce al exmandatario a raíz de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Negó algún otro vínculo con el exjefe de Estado.

“(Martín Vizcarra) nunca ha sido amigo mío. Yo no conozco su casa, ni su casa de San Isidro ni su casa de Moquegua. Nunca lo he conocido, como dijo un periodista en un libro, desde Moquegua. No conozco Moquegua. Nunca lo había visto”, apuntó.

Arremete contra Edgar Alarcón

Richard Cisneros consideró que la acusación del Parlamento significa el regreso del “show” del destituido excontralor y excongresista Edgar Alarcón, quien fue quien presentó 3 audios editados, según el cantante, ante el Pleno del Congreso.

“Alarcón tenía sus ‘antenas’ y ellos querían como sea dar un golpe de Estado disfrazado de vacancia. Quería utilizarme para tenerme como peldaño para lograr eso”, dijo Cisneros. Luego, reveló que se reunió con el exparlamentario y sus asesores en el Palacio Legislativo.

“Me dijeron: ‘Contigo no es, hijo. El problema no es contigo, tú no es cometido nada. Acá queremos que destruyas a Martín Vizcarra. Queremos bajarlo a Vizcarra. Tenemos dominada la Fiscalía, tenemos dominada la Contraloría, contra ti nada va a proceder’. Por eso yo fui tratado con alfombra roja en el Congreso cuando yo llegué. Ellos pensaron que yo me iba a prestar para esa patraña. Me dejaron hablar 45 minutos porque en un momento ellos fueron sorprendidos cuando yo reflexioné y dije: ‘Yo por qué voy a hacer daño a Vizcarra’”, apuntó.

Richard Swing asegura que Edgar Alarcón le pidió perjudicar a Martín Vizcarra (Canal N)

Oficializan acusación contra Vizcarra

Este martes 19 de marzo, se publicó en el Diario El Peruano, la resolución legislativa que levanta la prerrogativa de antejuicio constitucional de Martín Vizcarra y lo acusa por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso —alternativamente negociación incompatible— y obstrucción a la justicia por el denominado caso ‘Richard Swing’.

Ahora, la Fiscalía de la Nación deberá formalizar la investigación preparatoria contra Vizcarra y deberá comunicar dicha decisión al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Los hechos por los que el exmandatario será procesado son dos: