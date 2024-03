Sebastián Lizarzaburu fue operado de emergencia y se quiebra por su hija: “No ha venido a verme”

Sebastián Lizarzaburu fue operado de emergencia | Instagram/@sebaslizar

Sebastián Lizarzaburu atraviesa un complicado momento de salud. El fisiculturista, conocido en el medio artístico como ‘Hombre Roca’, fue hospitalizado de emergencia el viernes 15 de marzo debido a una fuerte infección en la zona dorsal de su cuerpo. Después de estar bajo observación médica, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente este lunes por la mañana.

“Tengo un absceso, que es evidentemente una infección grande, en la zona del dorsal, casi axilar, que ha generado una celulitis. Está todo rojo. Se está expandiendo de una forma que puede comprometer músculo o nervio, o la caja torácica y puede chapar algún órgano. Eso me podía jugar demasiado en contra, literalmente me podía cag*** todo”, detalló en Instagram antes de entrar a la sala de operaciones.

En los últimos tres días, Sebastián Lizarzaburu pasó por varias pruebas debido al riesgo de la cirugía. “El miedo del cirujano era que la celulitis se siga expandiendo y que el absceso no drene porque no era lo suficientemente líquido, sino sólido. Y habría que hacer un tajo muy grande y no solamente en la zona de la axila, sino también por aquí (por el pecho y la espalda)”, precisó el exchico reality.

Sebastián Lizarzaburu mostró la infección que lo llevó a la sala de operaciones. Instagram/@sebaslizar

“He estado con antibióticos a la vena porque era la única forma de cortar la celulitis, rebajarla para que se centre en un punto y que el absceso esté líquido, no tan pastoso, para que el tajo sea más pequeño y al drenarlo no perjudique órganos, nervios o tejido muscular”, añadió la expareja de Andrea San Martín, quien tuvo que someterse a una tomografía, análisis de sangre en ayunas, pruebas de orina y radiografías torácicas.

Por otro lado, Lizarzaburu indicó que sintió un gran dolor antes de ser operado de emergencia, pues el personal médico tuvo que limpiar previamente su piel infectada. “El doctor me cortó con tijeras sin anestesia. Me dolió la vida entera. Fue bien feo”, expresó con pesar.

Sebastián Lizarzaburu atraviesa complicado estado de salud. Instagram/@sebaslizar

Sebastián Lizarzaburu se quiebra por su hija

‘El Hombre Roca’ no pudo contener las lágrimas al recordar a su hija, fruto de su relación con Andrea San Martín, quien lamentablemente no pudo visitarlo en el hospital. Aunque Sebastián Lizarzaburu no quiso reclamar directamente a la ojiverde, indicó que le hubiera gustado ver a la menor antes de ingresar al quirófano.

“Maya no ha venido a verme, no sé si sepa que yo estoy acá... Me hubiese gustado que tenga la delicadeza de venir, evidentemente, pero en fin. Entiendo que,tal vez, es para que no se preocupe más de la cuenta. Así que bueno, mañana (lunes 18) es el día de la cirugía. El doctor espera que no se haya comprometido el nervio, eso se sabrá el día de la cirugía, que está programada a las seis de la mañana. No sabrán de mí hasta el mediodía”, señaló en llanto.

Sebastián Lizarzaburu no aguantó las lágrimas al hablar de su hija. Instagram/@sebaslizar

¿Cuál es el estado de salud actual de Sebastián Lizarzaburu?

Este lunes 18 de marzo, Sebastián Lizarzaburu fue operado con éxito de la fuerte infección que comprometía la parte lateral izquierda de su cuerpo. Según contó en sus redes sociales, estuvo unas cuantas horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y luego fue trasladado a su cuarto, donde lo estaba esperando su madre.

“No puedo hablar, aún sigo somnoliento. Debo esperar horas para evitar mareos, vómitos o gases”, informó a sus seguidores.