Roberto Villamarín, exjugador de Alianza Lima y Universitario, desmintió prematuro retiro a los 27 años: ¿Qué pasó?

Roberto Villamarín, exjugador de Alianza Lima y Universitario, desmintió prematuro retiro a los 27: ¿Qué pasó? - Crédito: Binacional

El martes 12 de marzo, un intempestivo anunció remeció al fútbol peruano, pues con tan solo 27 años, Roberto Villamarín anunciaba su retiro como jugador profesional a través de redes sociales. Mayor controversia se generó, luego que el lateral derecho eliminó el mensaje de su cuentas de Instagram y no se pronunció al respecto.

Sin embargo, un día después de lo ocurrido, el propio Villamarín Mora rompió su silencio y aclaró la situación, que despertó polémica en las plataformas digitales. Mediante una conversación con el periodista Sandro Ignacio, comunicó que hackearon sus cuentas personales para publicar el texto y que se percató tarde de ello, cuando la noticia había escalado a los medios de comunicación.

La falsa alarma ocasionó suspicacias, pues si bien el defensor no había conseguido recalar en algún club de primera división para la Liga 1 2024, el pasado 2023 tuvo participación en la máxima categoría del balompié local con la camiseta de Deportivo Binacional, registrando 20 presentaciones e incluso disputó la ronda previa de Copa Sudamericana.

De igual forma, era difícil de creer que un jugador que estuvo en la órbita del antiguo entrenador de la selección peruana como Juan Reynoso en 2022 haya tomado la determinación de colgar los botines por un mal arranque de temporada. El natal de Pisco fue convocado para los amistosos de noviembre en dicho año contra Paraguay y Bolivia, siendo titular contra los ‘altiplánicos’ en Arequipa.

Actualmente, el carrilero diestro se encuentra sin club tras el descenso de ‘poderoso del sur’ a Liga 2. Sin embargo, con la nueva normativa brindada por la Federación Peruana de Fútbol, podría firmar y jugar por cualquier escuadra en cualquier momento.

Roberto Villamarín desmintió su retiro del fútbol profesional - Crédito: Twitter Sandro Ignacio

¿Qué decía el posteo de Roberto Villamarín?

El texto que publicó un supuesto hacker desde el usuario oficial del canterano de Alianza Lima, con paso por Universitario de Deportes en el primer semestre de 2022, decía lo siguiente:

“Hoy hago oficial mi retiro del fútbol profesional. No es fácil para mí decir adiós. Agradezco a mi esposa e hijo que siempre han sido mi soporte en todo este trayecto. A mi familia y personas allegadas que siempre me brindaron su apoyo. Agradezco también a los entrenadores, utileros y comandos técnicos que he tenido en estos años de fútbol. Ahora me toca dar un paso al costado y decir, gracias por tanto, fútbol”.

El texto que publicaron en las redes sociales de Roberto Villamarín anunciando su retiro como futbolista - Crédito: Instagram

Trayectoria de Roberto Villamarín

Desde que debutó profesionalmente en 2006, Roberto Villamarín prestó sus servicios hasta en siete instituciones diferentes. Si bien se formó en Alianza Lima, su debut profesional lo hizo en Universidad Técnica de Cajamarca, donde militó entre 2016 y 2017, llegando a disputar una final del Torneo de Verano en 2017, la cual perdieron con Melgar.

Tras su buen desempeño en el ‘gavilán del norte’ tuvo su primera y única experiencia, hasta el momento, en el exterior al fichar por Atlas de México. Tras seis meses donde solo jugó en la Copa MX y en las inferiores del cuadro ‘charro’ retornó a La Victoria ya como parte del plantel principal. Con los ‘blanquiazules’ llegó a marcar un gol contra Ayacucho FC.

En 2019 jugó en Carlos A. Mannucci, mientras que en 2020 y 2021 tuvo destacado accionar en los ‘zorros’ de Ayacucho FC, algo que generó el interés de la ‘U’. Llegó al conjunto de Ate con la aprobación del comando técnico interino de Edgardo Adinolfi, pero solo disputó nueve encuentros. Finalmente, rescindió contrato y se fue a los ‘carlistas’ de Trujillo para una segunda etapa, recalando finalmente en Binacional.