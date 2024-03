Michael Succar defendió continuidad de Alejandro Restrepo en Alianza Lima: “Los partidos que ganó no fueron de casualidad, tiene un plan”

El periodista se refirió a si el técnico colombiano debería seguir en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima no atraviesa un momento positivo en la Liga 1 2024. Y es que a pesar de que hubo una reestructuración en la dirigencia, comando técnico y, por lo tanto, en el plantel, las cosas no han sido favorables para el cuadro ‘blanquiazul’ en lo que va del Torneo Apertura, ya que acumula tres derrotas al hilo que, prácticamente, le han quitado grandes opciones de tentar el primer certamen doméstico de la temporada. De hecho, esto ha provocado que se cuestione la continuidad de Alejandro Restrepo. En ese sentido, el periodista Michael Succar defendió la permanencia del técnico colombiano y mencionó que los partidos que ganó no fueron de casualidad, sino que todo forma parte de un plan.

“Hay a favor y en contra de la parte futbolística. Después, en la interna, si el grupo está convencido, no es algo que podamos ver con seguridad, que a veces es clave. En el caso de ‘Chicho’ Salas lo fue, y no tenemos la información completa de eso”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Ahí fue cuando dejó en claro de que el exDT de Deportivo Pereira está preparado y su trabajo se ha visto reflejado en varios compromisos, aunque no en los resultados.

“Pero para analizar lo que podemos ver, que es el resultado, que es evidente, y el rendimiento, si mides los pros y los contras, creo que tendrían que respaldarlo. En los partidos donde Alianza ganó, no lo hizo de casualidad ni porque un jugador agarró la pelota y se llevó a todos, por un autogol, por una de esas cosas que pasan en el fútbol y que te pueden permitir uno y hasta dos partidos. Hay una idea, un plan, cosas que salían bien en base a lo que propuso Restrepo desde que llegó, y todo eso en cuatro partidos”, comentó.

Alianza Lima y las derrotas claves en Torneo Apertura 2024

Asimismo, Michael Succar enfatizó en que Alianza Lima le tocó plazas complicadas en estas primeras ocho fechas del Torneo Apertura, sumado a otros factores, que han hecho que el equipo esté alejado de esa lucha en la que se encuentran Universitario de Deportes, Sporting Cristal y, sorpresivamente, Cienciano.

“Después, se enfrentó a rivales que se le juntaron en un inicio difícil para un plantel y un equipo nuevo. Que te toque dos alturas, Cristal, la ‘U’, en un arranque de temporada donde empiezas de cero con todo o casi todo, es difícil. Además, en tres de esas cuatro derrotas, jugó hasta la mitad del partido con uno menos, y eso fueron errores individuales”, señaló.

En efecto, el cuadro ‘íntimo’ le ha tocado enfrentar a la ‘U’ y al conjunto ‘rimense’ en apenas un mes. Y en ambos cotejos vio la derrota. De la misma manera, tuvo que jugar de visita ante, Alianza Atlético, Unión Comercio, ADT y Cienciano. Entre estos duelos, solo salió victorioso en dos oportunidades, logrando seis puntos de 18 posibles.

¿Qué se conoce del futuro de Alejandro Restrepo en Alianza Lima?

Según se pudo conocer, Alejandro Restrepo mantuvo una reunión con la dirigencia de Alianza Lima el jueves 14 de marzo y, por el momento, cuenta con el respaldo para revertir la situación.

No obstante, la evaluación no quedaría ahí, ya que en los días siguientes habría otra junta entre ambas partes para analizar la actualidad del equipo y ver si existe margen de mejora para volver a meterse en la pelea por el Torneo Apertura, considerando que ahora ya no depende de sí mismos, sino de otros resultados. Tan solo restan nueve fechas para conocer al ganador y, teninedo en cuenta que muchos partidos se juegan en altura, el equipo y los hinchas ‘aliancistas’ podrían soñar con el primer objetivo.