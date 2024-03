Congresista Raúl Doroteo exige la mitad del sueldo a trabajadora hospitalizada: “Me llega al pepino, me solucionas eso”

Fuente: Willax TV

El legislador Raúl Doroteo (Acción Popular) retuvo la mitad del sueldo a una asesora técnica parlamentaria que se encuentra hospitalizada, según una denuncia difundida este miércoles por Beto a Saber. El programa expuso un chat en el que la trabajadora María Morales Gutiérrez le pide al congresista disminuir el porcentaje exigido.

“Del bono de diciembre, he dejado 2000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se lee en el mensaje de WhatsApp.

Doroteo no replicó, pero bloqueó a la asesora, quien percibe, desde inicios de 2023, una remuneración de 7,106 soles y se encuentra internada en el hospital San Juan de Dios de Pisco (Ica) después de dar a luz, según el despacho. El programa también filtró un audio en el que el parlamentario invoca a otro asesor resolver “el tema de Morales”.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso no me ha dado nada. Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, presionó el diputado. Beto a Saber reveló que, inmediatamente después de emitida la denuncia, la trabajadora recibió visitas no autorizadas y amenazas de allegados a Doroteo y de Yonhy Lescano, quien renunció a la militancia de Acción Popular.

‘Los Niños’ y más

En octubre de 2022, la Fiscalía allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista, incluido Doroteo, así como la vivienda de una hermana del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), como parte de una investigación que seguía una presunta organización criminal en el Ejecutivo.

Los otros congresistas investigados fueron Elvis Vergara, portavoz de AP, y sus compañeros de bancada Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Juan Carlos Mori. Los parlamentarios fueron apodados ‘Los Niños’ tras una declaración de la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas con Castillo.

“A esos legisladores se les investiga, también, por presuntamente haber puesto a funcionarios claves en el Ejecutivo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno”, agregó la Fiscalía. El testimonio de López y otros abrieron siete investigaciones por diferentes delitos contra Castillo, actualmente recluido en Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión.

En enero de 2023, la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ratificó la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Doroteo por falsedad genérica, al presentar información falsa sobre su educación superior. El legislador indicó que culminó la carrera de Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), pero la institución precisó que solo se encuentra registrado como matriculado.

Para el Poder Judicial, el legislador debió consignarlos como “estudios técnicos”, debido a que solo cursó dos ciclos en el año 1995, y como “universitarios”. El fallo también incluyó reglas de conducta y el pago de S/1.000 por reparación civil.