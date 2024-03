Matías Zagazeta, el piloto peruano que se formó en Inglaterra, sueña con llegar a la Fórmula 1 y tiene como modelo a Fernando Alonso

Matías Zagazeta es el primer piloto peruano en competir en la Fórmula 3 - Créditos: Difusión

Desde muy pequeño, Matías Zagazeta supo que quería dedicarse al kartismo y nunca miró atrás. Así fue como empezó un plan de carrera profesional que actualmente lo proyecta a ser una gran promesa del automovilismo nacional e internacional.

Fue hace tan solo unas semanas que tuvo su tan ansiado estreno en la Fórmula 3 en el Gran Premio de Bahrein, convirtiéndose en el primer peruano en correr la carrera principal de dicha división. Previamente, el piloto de 20 años competía en la Fórmula Regional Europea.

Finalizada la carrera, el peruano terminó en el puesto número 18, sin embargo, aún mantiene las chances intactas de subirse al podio en las jornadas restantes. Tras ello, Infobae Perú conversó con él.

Matías Zagazeta se convirtió en el primer peruano en competir en la Fórmula 3 - Créditos: Difusión

- Matías, con tan solo 20 años ya eres toda una promesa del automovilismo nacional y mundial. ¿Desde qué edad practicas kartismo?

Yo empecé a competir a los ocho años. Todo empezó como diversión, no era algo que me lo tomaba profesionalmente. Ahora, es increíble ver cómo después de tantos años se ha vuelto en algo tan importante para mí y bueno, aquí estamos ahora en la Fórmula 3.

- ¿Cómo fue que llegaste al mundo del automovilismo?

Nosotros conocimos a un tío mío que se llama Gino Valerga, quien fue quien le avisó a mi papá porque veía que me gustaban mucho los autos. Nos dijo que habían unas competencias en Santa Rosa y fuimos a verlas. Me encantó, pero yo pensé que era como los karts del boulevard de Asia y no, es un deporte en el que necesitas entrenar y prepararte mucho. Después de una semana, ya estaba entrenando con uno de los equipos y desde ahí, no he dejado de hacerlo.

- Ahora te encuentras compitiendo en la Fórmula 3 y eres el único peruano en toda la historia que ha logrado hacerlo, ¿cómo te sientes con ello?

Estoy súper feliz de poder representar al Perú en la Fórmula 3, es una categoría súper complicada y competitiva, están los mejores pilotos del mundo y todos tenemos la chance de llegar a la Fórmula 1, entonces básicamente es una pelea entre todos los mejores pilotos jóvenes del mundo. Ser parte de estos 30 pilotos, es un orgullo.

Matías Zagazeta durante el Gran Premio de Bahrein - Créditos: Facebook

- Específicamente el Gran Premio de Bahrein…

Es la primera carrera que hago en esta nueva categoría. Siempre hay cosas que se pueden aprender y mejor, pero igual creo que ha sido un fin de semana muy bueno. Obviamente los resultados podrían haber sido un poco mejores, pero de igual manera aprendí muchísimo y aún quedan nueve fechas más para poder obtener mejores resultados. Esto es un proceso, todo paso a paso y estoy seguro que en algunas fechas más vamos a subirnos al podio. En cuanto al Gran Premio de Bahrein, estamos compitiendo junto a la Fórmula 1, entonces eso también es una oportunidad increíble para nosotros de representar de la mejor manera a nuestros países y dar lo mejor en cada jornada.

- ¿Tu objetivo siempre fue dar el salto a Fórmulas?

Empezó desde el kartismo, cuando no era algo serio. Luego todo se volvió más profesional y tuve que tomar la decisión de irme a vivir fuera, a Inglaterra completamente solo para dar el salto a la Fórmula 4 y allí todo se volvió completamente distinto. Es un sacrificio muy grande irte a vivir a otro país sin tu familia, pero no me arrepiento para nada.

- ¿Cómo es el entrenamiento de un piloto profesional?

Nosotros, los pilotos, tenemos que entrenar muchísimo lo que es cardio, pues son carreras de larga duración y obviamente lo hacemos con el traje que es a prueba de fuego y con un casco. Estar metido con todo eso dentro del auto es muy caluroso, entonces tenemos que prepararnos para las temperaturas altas. La fuerza G también es un factor muy importante en estos autos que tienen mucha aerodinámica, por eso tienes que estar bien entrenado. Tengo a un preparador físico en Barcelona y un equipo que me ayuda mucho con el tema mental, porque también es algo súper importante que no se tiene que dejar de lado.

- En Perú no hay circuitos para Fórmulas, pero tú no resides acá sino en Inglaterra. ¿Ha sido duro estar lejos de tu familia?

Fue un cambio muy difícil, para mis padres también fue complicado. Es un cambio radical de cultura, de idioma y de todo en verdad. Cuando llegué allá y estaba solo, no sabía cocinar, entonces hubo varias cosas que tuve que aprender a la fuerza. Más allá del deporte, es un cambio que también me ha ayudado a mejorar como persona. Son sacrificios que al final del día tienes que hacer para seguir tus sueños. Sin duda alguna, ha sido un salto importante en mi carrera, ya que sino no podría estar en donde estoy. En Inglaterra tuve dos años en el colegio y ahora estoy viviendo en Barcelona, entonces es un poco mejor porque es más parecido a lo que es Perú.

Matías Zagazeta junto a su familia - Créditos: Facebook

- ¿Se te pasó en algún momento dejar todo y volver y dedicarte a otra cosa?

Sí, 100%. Yo creo que le ha pasado a todos los deportistas en algún momento. No todo es ganar, no todo es precioso, hermoso. Siempre hay momentos muy complicados también. Y yo creo que eso es lo que te hace un ganador, eso es lo que te desarrolla a ti como persona y como deportista también. En los momentos más difíciles, saber reaccionar bien y poder seguir adelante con la misma actitud que antes es clave.

- ¿Estudias alguna carrera aparte?

El foco está 100% en las carreras. En el automovilismo y en lograr ser un piloto profesional. Obviamente la meta es llegar a la Fórmula 1, como todos los pilotos. Es un trabajo muy complicado, pero yo creo que estoy seguro de que voy a poder lograrlo. Y, nada, seguimos entrenando y pongo mi concentración al 100% en el deporte. Por el momento, no he pensado en estudiar nada. Me mantengo muy enfocado en el deporte y estoy seguro de que es una muy buena decisión.

- ¿Actualmente recibes apoyo del gobierno peruano o hay alguna empresa que te viene ayudando?

Más que todo el apoyo viene por parte de las empresas privadas. Sin ellos no sería posible haber llegado donde estoy el día de hoy. Todo se lo debo a ellos. Estoy muy agradecido con cada uno de los sponsors por todo el apoyo que me dan. Yo creo que es sumamente importante que las empresas privadas puedan apoyar a los deportistas, para que así podamos seguir nuestros sueños.

Matías Zagazeta recibe el apoyo de diferentes empresas privadas - Créditos: Difusión

- ¿Cuáles son tus planes a futuro?

A mí me gusta mucho ver todo a corto plazo. Entonces, mi concentración ahora está en dar lo mejor de mí en Australia. Luego de Australia, hacer lo mejor posible en Imola. Entonces, la idea es tomarlo paso a paso, porque te puedes desviar un poco de lo que está pasando actualmente. Pero nada, yo creo que la meta siempre es llegar a la Fórmula 1 o convertirse en piloto profesional. Mi sueño es representar al Perú de la mejor manera posible y poder inspirar a más jóvenes a que puedan desarrollarse en su deporte.

- ¿Tienes algún referente?

Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Es mi ídolo desde muy pequeño. Me gusta mucho su carácter, cómo es como persona y también el hecho de que ha inspirado a toda España, que es su país de origen. Entonces, es algo que yo quisiera imitar aquí en Perú y creo que es 100% posible.