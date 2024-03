Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán y madre de su cuarta hija, lanza su negocio propio: ¿A qué se dedica?

Darinka Ramírez lanzó negocio propio poco antes de la revelación de Jefferson Farfán sobre su hija. | Composición Infobae / Instagram @darinkaramirez1

Jefferson Farfán, conocido exfutbolista peruano, recientemente reveló que es padre de una cuarta hija, de nombre Luana, sorprendiendo a sus seguidores y la esfera pública peruana. A través de América Espectáculos, se hizo público que la madre de Luana es Darinka Ramírez, quien ejerce como modelo en las plataformas digitales y ha iniciado un emprendimiento de moda infantil.

Darinka Ramírez, quien no ha emitido comentarios respecto a su actual relación con la popular ‘Foquita’, contaba ya con una notable presencia en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde ha visto incrementar el número de sus seguidores a raíz de la reciente revelación de Farfán sobre su menor hija.

La noticia de la cuarta hija de Farfán ha desencadenado un renovado interés en su vida personal, añadiendo a Luana a la familia hasta ahora compuesta por Maialén Farfán Carrasco, Adriano y Jeremy Farfán Klug. La existencia de la pequeña se mantuvo en privacidad hasta este reciente anuncio, lo que suscitó diversas reacciones tanto en seguidores del futbolista como en el público en general. Darinka, por su parte, ha continuado compartiendo aspectos de su vida en sus plataformas, destacando la presencia de su hija en algunas publicaciones.

¿A qué se dedica Darinka Ramírez?

Precisamente, dos días antes de que el futbolista anunciara la existencia de Luana, Ramírez lanzó su propio emprendimiento llamado ‘Bloop Street’, que se especializa en ropa unisex de estilo urbano para niños. Este proyecto ha ganado atención en parte debido a esta reciente asociación con Farfán.

Para ello, ha creado la cuenta oficial de Instagram de la empresa donde Ramírez expresa la visión de su negocio y muestra a su hija como modelo de la marca: “Prepárate para el lanzamiento más cool de la temporada! Bloop llega para conquistar las calles con un estilo streetwear”. Este enfoque en moda urbana infantil demuestra un interés no solo por las tendencias actuales sino también por ofrecer opciones de vestimenta distintas y cómodas para los más pequeños.

“Tenemos todo lo que tus pequeños necesitan para destacar con un estilo único e inigualable. ¡La cuenta regresiva ha comenzado! Únete a la revolución urbana de la moda infantil”, se lee en el post inicial de la cuenta de Instagram de la tienda de ropa. “¿Estás listo para descubrir la próxima revolución de streetwear infantil? Prepárate para ser cautivado por una colección que desafía los límites de la moda urbana”, se lee en otro post.

¿Qué dijo Jefferson Farfán de su cuarta hija de año y medio?

Jefferson Farfán anunció en el lanzamiento de su podcast ‘Enfocados’ en YouTube que se convirtió en padre por cuarta vez. La niña, a quien ha llamado Luhana, llegó al mundo aproximadamente hace un año y dos meses, y su nacimiento le ha brindado una inmensa felicidad al exatacante de la selección peruana.

“Tuve una bendición más, hace un años y dos meses tuve una hija llamada Luhana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, sostuvo.

El anuncio de Farfán marca el crecimiento de su familia, la cual ya estaba compuesta por Maialén, Adriano y Jeremy, sus tres hijos previos de relaciones anteriores. La revelación, que fue compartida con gran alegría por el propio Jefferson, donde enfatiza su deseo por mantener en reserva su vida privada, cuidando a sus hijos de la exposición mediática. “Estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, comentó.