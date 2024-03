Yiddá Eslava y su nueva pareja se dan una escapada romántica al Cusco: “Eso no me hace mala madre”

Yiddá Eslava y Ángel Fernández fueron vistos juntos en Cusco | Instarándula

Yiddá Eslava aprovechó que Julián Zucchi se encuentra en Argentina con sus dos hijos para darse una escapada romántica al Cusco con su nueva pareja, el fotógrafo Ángel Fernández. En medio de su travesía, la actriz compartió un mensaje contundente en respuesta a quienes la critican por disfrutar de viajes al interior del país durante su tiempo libre.

Sucede que el portal Instarándula difundió imágenes de Yiddá Eslava en compañía de Ángel Fernández en el mercado central de San Pedro, situado a cinco cuadras de la Plaza de Armas del Cusco. Al parecer, la pareja estaba comprando víveres para su estancia en la Ciudad Imperial.

Simultáneamente, Yiddá Eslava compartió fotografías de las actividades que realizó en Cusco. Aunque no publicó ninguna instantánea al lado de Fernández, dejó en claro que viajó con él al darle crédito por las imágenes.

Yiddá Eslava y su nueva pareja se fueron juntos al Cusco.

Yiddá Eslva publica contundente mensaje

En su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava publicó un mensaje en sus redes sociales defendiendo a las madres, solteras o casadas, que buscan disfrutar de su tiempo libre con actividades no vinculadas a la crianza. La exchica reality expresó su apoyo, subrayando la importancia de mantener la identidad individual más allá de la maternidad.

Yiddá Eslava paseando por Cusco.

“¡Querer tiempo para nosotras, no nos hace malas madres! A veces es muy injusto cómo se juzga a las mamás y más si son mamás solteras. Nosotras estamos siempre con nuestros hijos, días, noches y madrugadas atentas, y muchas veces (me incluyo) perdimos el rumbo, pensando que estar y dedicar todo el tiempo a los hijos me haría mejor mamá, y me equivoqué. Estar bien es ser mejor mamá, y mi bienestar es tener paz, reencontrarme y crecer, seguir cultivándome”, escribió la expareja de Julián Zucchi.

Seguidamente, Yiddá Eslava reveló que siempre ha sido una apasionada de los viajes, al punto de estudiar la Guía Oficial de Turismo en Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). Sin embargo, abandonó dicho pasatiempo para dedicarse al cuidado de sus hijos.

“Terminé la carrera, pero cuando fui mamá, la rutina y la forma de viajar cambiaron rotundamente. Desde ahí mis hijos siempre fueron mi prioridad, y los viajes los disfrutaba de otra manera. Ahora que Julián está con nuestros hijos visitando a la familia Argentina, aproveché para recargar energías en mi hermoso Cusco. Dénse un tiempo para ustedes, estén o no separadas, se los digo por experiencia, se lo merecen, van a encontrar la paz que necesitan para encontrar el equilibrio”, finalizó.

Yiddá Eslava paseando por Cusco.

¿Cómo se conocieron Yiddá Eslava y Ángel Fernández?

En ‘Lado B’ de La República, Yiddá Eslava fue bastante sincera al reconocer que, una vez su romance con Julián Zucchi llegó a su fin, intentó salir con aquellas personas que rechazó en su momento. No obstante, no pudo desarrollar sentimientos con nadie porque sabía que no estaba haciendo lo correcto.

“Yo cuando termino la relación con Julián, dije: ‘Bueno, saquemos la agenda negra’. Pero no pude… intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario”, expresó la exchica reality.

Yiddá Eslava tiene un nuevo amor en su vida. Instagram @angel_fernandez_fotografo

Cuando Yiddá Eslava dejó de buscar el amor desesperadamente, fue allí que conoció a quien hoy es su nueva pareja, Ángel Fernández. No quiso entrar en detalles sobre este primer encuentro, pero aclaró que la química surgió de manera instantánea. “Fue como un flechazo en el corazón. Fue rarísimo”, sostuvo.