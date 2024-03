Paco Bazán y Ely Yutronic hablan de ‘coqueteos’ en televisión: “Es parte de una conversación simpática”

Magaly Medina advierte ‘coquetetos’ de Ely Yutronic hacia Paco Bazán, pero este aclara. (Captura: Magaly TV La Firme)

Las interacciones entre los periodistas de ATV Paco Bazán y Ely Yutronic generaron un sinfín de especulaciones, hasta el punto de ser ‘shippeados’ en las redes sociales. Estos rumores fueron avivados tras ser mencionados por Magaly Medina, generando una ola de comentarios y expectativas entre el público y los medios.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se refirió a los supuestos coqueteos en el cambio de los bloques informativos de ambos comunicadores. “Ella le tira el maíz, pero él se hace el disimulado”, dijo durante la transmisión de su programa.

“Te estamos observando. El día que respondas a un coqueteo o flirteo aquí, te cerramos la puerta del programa. Nosotros estamos vigilando, no creas que porque trabajas aquí, no vamos a decir nada”, añadió en tono sarcástico.

Paco Bazán desestima avances de Ely Yutronic con respeto a su matrimonio. | Difusión/ATV

Paco Bazán habla de supuestos coqueteos

En respuesta a estas especulaciones, Paco Bazán decidió tomar una postura clara y contundente, desmintiendo cualquier tipo de coqueteo con Ely Yutronic.

El periodista deportivo, quien ha sido conocido por su firme decisión de mantenerse casto, reafirmó su compromiso con esta elección de vida, así como su lealtad hacia su esposa.

“Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no bebo alcohol y no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y renunciar a ser hombre”, manifestó el conductor.

Magaly Medina advierte ‘coquetetos’ de Ely Yutronic hacia Paco Bazán, pero este aclara. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Ely Yutronic tras ‘shippeos’?

Por otro lado, Ely Yutronic también tomó la palabra para abordar las especulaciones presentes en el entorno mediático.

La presentadora de noticias resaltó la naturaleza profesional y respetuosa de su relación con Paco Bazán, atribuyendo los rumores a una malinterpretación de su camaradería y entendimiento en pantalla.

“Se ha creado una mini historia, pero la verdad es parte de una conversación amena, simpática, divertida de los temas que va a tratar Paco”, manifestó la mujer de prensa.

“Es innegable que hay una sincronía, una buena onda, fluye muy bien y muy natural, para mí la caballerosidad nunca debe pasar de moda”, explicó la comunicadora.

Magaly Medina advierte ‘coquetetos’ de Ely Yutronic hacia Paco Bazán, pero este aclara. (Captura: Magaly TV La Firme)

Tanto Paco Bazán como Ely Yutronic optaron por abordar directamente los rumores en sus redes sociales, destacando la importancia de darle claridad al asunto para mantener una imagen profesional en el ojo público.

¿Paco Bazán y su esposa se distanciaron?

Paco Bazán, exfutbolista y presentador de ‘El deportivo en otra cancha’, reveló en el 2023 estar viviendo un momento complicado en su vida personal, luchando por la reconciliación con su esposa, Janice, tras una separación.

Durante la emisión de ‘Erick y Gonzalo’, el comentarista decidió divulgar su situación sentimental y anunció su renuncia al programa digital, marcando un punto de inflexión en su carrera mediática.

“No soy un santo, pero estoy esforzándose para vivir en santidad. Quien habla lo hace desde la experiencia de haber perdido a su familia y de no poder acostarse ni despertar con sus hijos”, dijo.

Paco Bazán y la verdadera razón por la que se separó de su esposa luego de 20 años juntos

Paco Bazán compartió, además, cómo conoció a Janice, su compañera de vida, retratando un romanticismo que se originó en los albores de su carrera deportiva en el club Juan Aurich.

A lo largo de su unión, la pareja ha enfrentado numerosos desafíos, incluidas las presiones que Bazán experimentó para adoptar un estilo de vida soltera pese a su compromiso con Janice.

“Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, comentó a Ritmo Romántica.

Paco Bazán junto a su esposa Janice. Recuperado de pacobazan.blogspot

“Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísima”, añadió.