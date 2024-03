¿Oliver Sonne será convocado para amistosos con Nicaragua y República Dominicana? Sus posibilidades tras polémica con Jorge Fossati

¿Oliver Sonne será convocado para amistosos ante Nicaragua y República Dominicana? | Movistar Deportes

Cada vez falta menos para ver otra vez en acción a la selección peruana. Perú disputará amistosos con Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo. Estos duelos son importantes porque servirá como preparación rumbo a la Copa América 2024, la cual se llevará a cabo entre el 3 y 11 de junio.

Te puede interesar: ¿Cuándo sale la convocatoria de Jorge Fossati con Perú para los amistosos con Nicaragua y República Dominicana?

Jorge Fossati empezará su nueva etapa al mando de la ‘bicolor’ y está próximo a dar su primera lista de convocados para estos choques: el próximo lunes dará a conocer los nombres de Liga 1 y extranjeros. Hay mucha expectativa por saber quiénes integrarán la nómina, pero hay más curiosidad por saber si Oliver Sonne estará o no después de la polémica que se armó tras las declaraciones del DT.

El ex Universitario de Deportes dejó entrever en una entrevista que no consideraría al jugador del Silkeborg IF dentro de su plan con el ‘equipo de todos’ porque cuenta con varias opciones en su posición. Eso generó muchas reacciones y el mismo estratega tuvo que aclarar en entrevista con Infobae Perú.

Te puede interesar: Jorge Fossati debutará en Matute: Selección peruana confirmó estadios para amistosos con Nicaragua y República Dominicana

Muchos hinchas quieren ver al danés con la camiseta peruana, pues no ha debutado hasta el momento a pesar que fue convocado en dos ocasiones por Juan Reynoso. Michael Succar aseguró de que la Federación Peruana de Fútbol ya envió las cartas de reservas a los clubes donde militan los futbolistas nacionales y uno de ellas llegó a Dinamarca.

Confirmó de que Sonne sí es considerado por Fossati, pero dejó en claro que no quiere decir que su nombre estará en la nómina final para los amistosos. Cabe destacar que el popular ‘Vikingo’ juega por la banda derecha, pero puede ser utilizado como lateral o volante.

“Las cartas al extranjero ya las mandaron y uno de los jugadores que ha recibido carta, que no quiere decir que de todas maneras lo van a convocar, pero tiene grandes posibilidades es Oliver Sonne. Lo digo porque se especuló a partir de su última declaración, sobre que si lo llamará o no. Se le ha enviado carta de reserva en la fecha indicada”, comentó el periodista deportivo en el programa ‘Al Ángulo’.

El uruguayo señaló que malinterpretaron lo que dijo del lateral entorno a su convocatoria a la selección peruana. (Un especial de Renzo Galiano / Con imágenes de Carlos Díaz y Paula Elizalde)

¿Se convocará Renato Tapia y Bryan Reyna?

Diego Rebagliati adelantó de que Jorge Fossati considerará a los lesionados Renato Tapia y Bryan Reyna en la lista de convocados para enfrentar a Nicaragua y República Dominicana, el viernes 22 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva y el martes 26 del presente mes en el mismo horario en el estadio Monumental de Ate, respectivamente.

Te puede interesar: Pedro García y su tajante opinión sobre el presente de la selección peruana: “Fossati no es mago, es entrenador”

El idea del técnico uruguayo es conocer a todos los jugadores que suelen ser llamados a la ‘blanquirroja’. Su deseo es entablar un vínculo para así salir del mal momento que vive el equipo: no ha ganado en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones.

“Se le ha enviado carta a Renato Tapia y Bryan Reyna. Yo creo que va a tratar de traer a todos, al menos para conocerlos, darles la mano y verlos cara a cara. Después se comprometerá con los clubes, probablemente que no jueguen porque están lesionados y todo eso”, aseguró el comentarista deportivo.

Por otro lado, Michael Succar dio a conocer de que la primera conferencia del estratega uruguayo cambiaría de horario respecto a las anteriores. “A diferencia de las que daban Gareca y Reynoso que eran al mediodía, Fossati maneja otros horarios. Sabemos que le gusta más la actividad en la tarde y es muy probable que la conferencia sea en la tarde”.