Magaly Medina cuestiona a Daylin Curbelo si habría elegido a Mauricio Diez Canseco como padre de su hijo, si no fuera el dueño de ‘Rústica’

Magaly Medina critica a Dailyn Curbelo por elegir a Mauricio Diez Canseco como padre de su futuro hijo. (Captura: Magaly TV La Firme)

La elección de Dailyn Curbelo de tener a Mauricio Díez Canseco como padre de su futuro hijo ha desencadenado polémica y debate en los medios y entre el público en general. En respuesta a este acontecimiento, la presentadora Magaly Medina abordó el tema durante su programa ‘Magaly TV La Firme’ emitido este 5 de marzo, decidiendo plantear una consulta abierta sobre la situación después de comentar el suceso.

Según en el reciente anuncio, Curbelo, quien mantuvo una relación pasada con Díez Canseco, habría tomado esta decisión basándose en la afirmación de que él es su ‘padre ideal’. Sin embargo, esta elección ha sido cuestionada por varios aspectos. La presentadora de ATV se preguntó si la cantante habría tomado la misma decisión si Mauricio no fuera propietario de ‘Rústica’.

“Es una decisión madura, dicen. ¿Qué dirán sus hijos mayores sobre esta decisión? Él concedió el deseo de su ex en una época en la que tuvieron un romance. Además, ella cantaba en los locales de él, de ‘Rustica’. Y de pronto se unen porque ella dice que él es su padre ideal. Pero qué raro que haya buscado a Diez Canseco. Porque si tú quieres ser mamá, vas a un banco de semen o le pides a alguna persona con la que tienes cierto grado de amistad o admiración, o es muy cercana a ti. Pero precisamente a Mauricio”, dijo en un inicio la conductora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

¿Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco volverán juntos?

Incluso la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ plantea la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria entre Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco, dado que ambos protagonizaron un beso frente a las cámaras mientras anunciaban la creación de una nueva vida a través de fertilización in vitro, algo que según la cantante es su sueño.

“No sé si creer que el beso es verdad, si es para las cámaras o una estrategia publicitaria. Me resulta tan raro, no porque ella dice que es su sueño ser mamá, perfectamente comprensible. Pero, ¿por qué tu sueño implica que el padre sea precisamente Mauricio Díaz Canseco? ¿Por qué no puede ser, como dice Macarena Gastaldo, un hombre con buen corazón, sin importar su situación financiera? ¿Ósea, lo escogiste bien?”, agregó.

Por otro lado, Magaly plantea la interrogante sobre por qué la modelo cubana ha elegido a su expareja para ser el padre de su primer hijo. Como se sabe, el empresario tiene 7 hijos y cuenta con una buena reputación de ser un buen padre. Por último, Medina menciona que la situación ha generado una serie de preguntas sin respuesta, incluyendo si esta unión también llevará a una formación de familia convencional o si Curbelo llevará a cabo una “producción independiente” con Díez Canseco como padre presente.

“Él tiene fama de ser un buen papá. Tiene siete hijos. ¿Cómo lo habrá convencido? “Quiero que seas el padre de mi hijo”. Y ahora van a formar una familia, ¿se van a casar, se van a comprometer? ¿Va a venir todo el circo juntos? ¿O solo ella va a tener una producción independiente, va a tener a un padre presente u omnipresente? De verdad, me salen un montón de preguntas. Soy muy curiosa y me resulta tan raro lo de su hijo. Justo elige a mi padre a su hijo. Sí, Mauricio Diez Canseco no fuera el dueño de ‘Rustica’, ¿lo hubiera escogido como padre de su hijo? Me pregunto también”, finalizó.